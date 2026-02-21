https://1prime.ru/20260221/parkovki--867697096.html

В Госдуме предложили ввести бесплатные парковки для учителей

2026-02-21T15:48+0300

общество

госдума

лдпр

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил на государственном уровне проработать механизм выделения учителям бесплатных парковочных мест или льготных условий около учебных заведений. "Надо освободить учителей и преподавателей от поборов за право припарковаться возле своих же учебных заведений… Мы предлагаем заняться этим вопросом на городском и государственном уровне, проработать механизм, при котором для педагогов будут выделяться бесплатные места либо вводиться льготные условия", - сказал Панеш. Сами учебные заведения, по словам Панеша, тоже не должны оставаться в стороне, им нужно активнее поднимать этот вопрос перед министерствами и местными властями, искать варианты решений. Парламентарий высказал мнение, что предоставление бесплатной парковки не является какой-то "роскошью", это нормальное условие для работы, возможность спокойно добираться до места и не думать каждый раз, сколько денег снова уйдет за то, чтобы оставить машину.

