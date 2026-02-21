Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/pauls-867703950.html
Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности
Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности - 21.02.2026, ПРАЙМ
Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности
Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:57+0300
2026-02-21T20:57+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867702736_0:152:1859:1198_1920x0_80_0_0_7918f0eecc5effff23ca427b71bb1ce0.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из публикации в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis. "Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс", - говорится в сообщении. Как отмечает портал Delfi, это означает, что "отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени" Паулса. Издание отмечает, что ранее композитор выразил несогласие с организаторами песенного фестиваля "За мою родину", которые планировали концерт к 90-летнему юбилею Паулса в январе 2026 года. "По мере усиления общественной критики, в январе этого года организаторы концерта изменили название, удалив из него имя Раймондса Паулса", - сообщает Delfi.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867702736_0:0:1859:1394_1920x0_80_0_0_21fddd037573336fc4a1a2d979a20949.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
20:57 21.02.2026
 
Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности

Latvijas V stnesis: композитор Паулс отозвал у представителей ранее выданные доверенности

© РИА Новости . Владимир Саар | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс
Раймонд Паулс - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Раймонд Паулс. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Саар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из публикации в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.
"Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал Delfi, это означает, что "отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени" Паулса.
Издание отмечает, что ранее композитор выразил несогласие с организаторами песенного фестиваля "За мою родину", которые планировали концерт к 90-летнему юбилею Паулса в январе 2026 года.
"По мере усиления общественной критики, в январе этого года организаторы концерта изменили название, удалив из него имя Раймондса Паулса", - сообщает Delfi.
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала