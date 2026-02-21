https://1prime.ru/20260221/pauls-867703950.html

Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности

Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности - 21.02.2026, ПРАЙМ

Раймонд Паулс отозвал у своих представителей все доверенности

Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T20:57+0300

2026-02-21T20:57+0300

2026-02-21T20:57+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867702736_0:152:1859:1198_1920x0_80_0_0_7918f0eecc5effff23ca427b71bb1ce0.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из публикации в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis. "Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс", - говорится в сообщении. Как отмечает портал Delfi, это означает, что "отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени" Паулса. Издание отмечает, что ранее композитор выразил несогласие с организаторами песенного фестиваля "За мою родину", которые планировали концерт к 90-летнему юбилею Паулса в январе 2026 года. "По мере усиления общественной критики, в январе этого года организаторы концерта изменили название, удалив из него имя Раймондса Паулса", - сообщает Delfi.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество