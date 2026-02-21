https://1prime.ru/20260221/pensiya-867708522.html

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте - 21.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте

Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T23:25+0300

2026-02-21T23:25+0300

2026-02-21T23:25+0300

экономика

общество

россия

светлана бессараб

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии", - сказала она. Депутат добавила, что сумма фиксированной выплаты будет составлять 19 169 рублей.

https://1prime.ru/20260218/pensija-867590874.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, светлана бессараб, госдума