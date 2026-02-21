В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте

https://1prime.ru/20260221/pensiya-867708522.html
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии", - сказала она. Депутат добавила, что сумма фиксированной выплаты будет составлять 19 169 рублей.
