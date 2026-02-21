Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России - 21.02.2026
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России
Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian. | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian."Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя", — говорится в публикации.Кроме того, обозреватель газеты потребовал установить над Украиной бесполетную зону, а также дать Европе главную роль в процессе мирных переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова в начале февраля заявляла, что размещение войск коалиции желающих на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения.
16:59 21.02.2026
 
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России

Guardian: страны коалиции желающих должны ввести силы в Киев и другие города

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian.
"Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя", — говорится в публикации.
Кроме того, обозреватель газеты потребовал установить над Украиной бесполетную зону, а также дать Европе главную роль в процессе мирных переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в начале февраля заявляла, что размещение войск коалиции желающих на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения.
Мировая экономикаОбществоЗАПАДУКРАИНАКиевМария ЗахароваМИД
 
 
