"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России
2026-02-21T16:59+0300
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian."Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя", — говорится в публикации.Кроме того, обозреватель газеты потребовал установить над Украиной бесполетную зону, а также дать Европе главную роль в процессе мирных переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова в начале февраля заявляла, что размещение войск коалиции желающих на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения.
