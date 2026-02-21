https://1prime.ru/20260221/plan-867698833.html

"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России

"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России - 21.02.2026, ПРАЙМ

"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России

Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian. | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T16:59+0300

2026-02-21T16:59+0300

2026-02-21T16:59+0300

мировая экономика

общество

запад

украина

киев

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государства коалиции желающих должны отправить свои вооруженные силы в Киев и другие украинские города, пишет Guardian."Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов. Право вето России давать нельзя", — говорится в публикации.Кроме того, обозреватель газеты потребовал установить над Украиной бесполетную зону, а также дать Европе главную роль в процессе мирных переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова в начале февраля заявляла, что размещение войск коалиции желающих на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения.

https://1prime.ru/20260221/druzhba-867698690.html

https://1prime.ru/20260221/zelenskiy-867698372.html

запад

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , запад, украина, киев, мария захарова, мид