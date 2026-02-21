Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - 21.02.2026
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
2026-02-21T21:23+0300
2026-02-21T21:23+0300
общество
москва
московская область
погода
непогода
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. "Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.
москва
московская область
21:23 21.02.2026
 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и 22 и 23 февраля объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости . Евгений Биятов
Жители Москвы на одной из улиц города во время снегопада
Жители Москвы на одной из улиц города во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.
Общество МОСКВА Московская область погода непогода
 
 
Заголовок открываемого материала