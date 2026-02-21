https://1prime.ru/20260221/pogoda-867705209.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - 21.02.2026, ПРАЙМ

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T21:23+0300

2026-02-21T21:23+0300

2026-02-21T21:23+0300

общество

москва

московская область

погода

непогода

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867704904_0:183:3001:1871_1920x0_80_0_0_49ba3c56b200085126d101ef33d188c3.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. "Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.

https://1prime.ru/20260220/taksi--867673435.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, московская область, погода, непогода