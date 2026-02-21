https://1prime.ru/20260221/pogoda-867705209.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
2026-02-21T21:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867704904_0:183:3001:1871_1920x0_80_0_0_49ba3c56b200085126d101ef33d188c3.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Предупреждение желтого уровня из-за ветра и гололедицы действует в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. "Период предупреждения с 09.00 мск 22 февраля до 21.00 мск 22 февраля. Днем 22 февраля ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Добавляется, что предупреждение о гололедице действует до 21.00 мск понедельника. На отдельных участках дорог сохранятся изморозевые отложения.
