Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет

Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет

2026-02-21T04:42+0300

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) сменила профессию за последние пять лет, самой частой причиной выхода на другую работу стало желание получить более высокую заработную плату, следует из результатов исследования "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости. "Почти половина опрошенных россиян (46%) поменяла профессию за последние пять лет", - отмечается по итогам исследования. Исходя из результатов исследования, 48% респондентов сменили профессию в поисках более высокой зарплаты, 41% захотел развиваться и осваивать новые навыки, для 30% причиной смены работы стала неудовлетворенность графиком или условиями труда на предыдущем месте работы. Кроме того, для 26% участников отсутствие карьерного роста стало решающим фактором, 20% отметили проблемы с балансом между работой и личной жизнью, 13% стремятся к новым вызовам, 10% столкнулись с конфликтами в коллективе, а 8% сменили специальность в надежде на повышение в должности, следует из итогов исследования. В исследовании, проведенном в феврале, приняли участие более чем 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет.

общество