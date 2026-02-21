Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260221/poshliny-867703407.html
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле
Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:36+0300
2026-02-21T20:36+0300
экономика
мировая экономика
сша
швеция
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Это несерьезный подход к ведению торговой политики", - сказал министр газете Dagens Nyheter, комментируя повышение пошлин. Доуса добавил, что, по его мнению, Швеции необходимо стать менее экономически зависимой от США. "Лучше всего это достигается путем поиска новых рынков для шведских компаний", - сказал он.
https://1prime.ru/20260221/trapm-867702528.html
сша
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, швеция, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЦИЯ, Дональд Трамп
20:36 21.02.2026
 
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле

Шведский министр назвал повышение пошлин США несерьезным подходом для торговой политики

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
"Это несерьезный подход к ведению торговой политики", - сказал министр газете Dagens Nyheter, комментируя повышение пошлин.
Доуса добавил, что, по его мнению, Швеции необходимо стать менее экономически зависимой от США.
"Лучше всего это достигается путем поиска новых рынков для шведских компаний", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Трамп заявил о повышении глобальных пошлин на пять процентов
19:41
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАШВЕЦИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала