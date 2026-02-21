https://1prime.ru/20260221/poshliny-867703407.html
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле
Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:36+0300
2026-02-21T20:36+0300
2026-02-21T20:36+0300
экономика
мировая экономика
сша
швеция
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Это несерьезный подход к ведению торговой политики", - сказал министр газете Dagens Nyheter, комментируя повышение пошлин. Доуса добавил, что, по его мнению, Швеции необходимо стать менее экономически зависимой от США. "Лучше всего это достигается путем поиска новых рынков для шведских компаний", - сказал он.
https://1prime.ru/20260221/trapm-867702528.html
сша
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, швеция, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ШВЕЦИЯ, Дональд Трамп
В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле
Шведский министр назвал повышение пошлин США несерьезным подходом для торговой политики