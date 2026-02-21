https://1prime.ru/20260221/poshliny-867703407.html

В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле

В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле - 21.02.2026, ПРАЙМ

В Швеции назвали повышение пошлин США несерьезным подходом к торговле

Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T20:36+0300

2026-02-21T20:36+0300

2026-02-21T20:36+0300

экономика

мировая экономика

сша

швеция

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Министр внешней торговли Швеции Беньямин Доуса назвал повышение пошлин США несерьезным подходом к ведению торговой политики. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Это несерьезный подход к ведению торговой политики", - сказал министр газете Dagens Nyheter, комментируя повышение пошлин. Доуса добавил, что, по его мнению, Швеции необходимо стать менее экономически зависимой от США. "Лучше всего это достигается путем поиска новых рынков для шведских компаний", - сказал он.

https://1prime.ru/20260221/trapm-867702528.html

сша

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, швеция, дональд трамп