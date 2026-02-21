https://1prime.ru/20260221/poshliny-867707014.html
Мерц намерен представить в США позицию Европы по пошлинам
Мерц намерен представить в США позицию Европы по пошлинам - 21.02.2026, ПРАЙМ
Мерц намерен представить в США позицию Европы по пошлинам
Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T22:17+0300
2026-02-21T22:17+0300
2026-02-21T22:17+0300
политика
мировая экономика
сша
германия
вашингтон
фридрих мерц
дональд трамп
верховный суд
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал визит в США, где он представит скоординированную европейскую позицию по пошлинам. "Мы с Евросоюзом должны скоординироваться... и я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы", - рассказал Мерц в интервью телеканалу ARD, говоря об американских пошлинах. По его словам, поездка состоится через неделю. Канцлер также отметил, что после решения Верховного суда США об отмене пошлин он ожидает и надеется на снижение таможенной нагрузки на немецкую экономику. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
https://1prime.ru/20260221/poshliny-867703407.html
сша
германия
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, германия, вашингтон, фридрих мерц, дональд трамп, верховный суд, ес
Политика, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ВАШИНГТОН, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Верховный суд, ЕС
Мерц намерен представить в США позицию Европы по пошлинам
Мерц отправится в США, где представит скоординированную позицию Европы по пошлинам