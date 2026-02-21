Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260221/pravila-867687489.html
2026-02-21T03:33+0300
2026-02-21T03:33+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новые правила обучения на права вступают в силу в РФ с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Парламентарий заявил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей. "Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта - ред.)... Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения", - сказал агентству Говырин. Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.
общество , рф, госдума, единая россия, минпросвещения
Общество , РФ, Госдума, Единая Россия, Минпросвещения
03:33 21.02.2026
 
Новые правила обучения на права вступают в силу с 1 марта

Говырин: новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новые правила обучения на права вступают в силу в РФ с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Парламентарий заявил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.
"Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта - ред.)... Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения", - сказал агентству Говырин.
Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.
 
