Новые правила обучения на права вступают в силу с 1 марта
Новые правила обучения на права вступают в силу с 1 марта - 21.02.2026, ПРАЙМ
Новые правила обучения на права вступают в силу с 1 марта
Новые правила обучения на права вступают в силу в РФ с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T03:33+0300
2026-02-21T03:33+0300
2026-02-21T03:33+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Новые правила обучения на права вступают в силу в РФ с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Парламентарий заявил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.
"Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта - ред.)... Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения", - сказал агентству Говырин.
Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.
