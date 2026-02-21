https://1prime.ru/20260221/predlozhenija-867688045.html

В Тульской области повысили предложения по зарплатам для энергетиков

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Работодатели в Тульской области сильнее всего в 2025 году повысили предложения по зарплатам для специалистов энергетической отрасли - на 62%, до 106 тысяч рублей в месяц, при этом самую высокую оплату им предлагают в Москве - в среднем 114 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. "Анализ средних зарплатных предложений для энергетиков показал, что наибольший уровень средних предлагаемых зарплат для этой профессии демонстрируют следующие регионы: Москва - 114 243 рублей в месяц, увеличившись на 13% за год, Московская область - 111 636 рублей в месяц (+7% год к году), а также Тульская область - в этом регионе работодатели готовы платить энергетикам в среднем 106 391 рубль в месяц, что на 62% больше, чем годом ранее", - подвел он итоги 2025 года. Кучеренков отметил, что эти регионы являются ключевыми для энергетического сектора: здесь сосредоточена большая часть предприятий, головных офисов и инфраструктуры, связанных с энергетикой и сопутствующими отраслями, что объясняет высокие средние зарплаты для специалистов этой профессии. Также в лидерах по уровню зарплат, предлагаемых энергетикам, оказались Ленинградская область и Санкт-Петербург. По данным "Авито Работы", предложения в этих регионах выросли на 18% и 19% - до 105,086 тысячи и 104,44 тысячи рублей соответственно. "Указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях, и актуальны для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Реальный уровень дохода может варьироваться в зависимости от опыта, региона и формата работы", - подчеркнул Кучеренков.

