В московских аэропортах задержали более десяти рейсов из-за непогоды

Не менее 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов в столичных аэропортах на фоне бушующей непогоды, сообщила Росавиация. | 21.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Не менее 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов в столичных аэропортах на фоне бушующей непогоды, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в Москве из-за циклона "Валли" выпала почти половина от месячной нормы осадков февраля. При этом, по его данным, снежный максимум нынешней зимы в 61 сантиметр и суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены. Он также отметил, что абсолютный февральский рекорд в 72 сантиметра устоит. "Аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", несмотря на продолжающийся в московском регионе третий день снегопад, продолжают принимать и отправлять рейсы... По данным на 00.00 мск субботы, 11 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 20 февраля обслужили 1266 рейсов: 651 - на вылет, 615 - на прилет. Кроме того, по решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме. Также были отменены 25 рейсов, в том числе пять - иностранными перевозчиками. Ведомство уточнило, что для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме.

