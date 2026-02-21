СМИ рассказали о реакции бизнеса ЕС на решение суда США по пошлинам

https://1prime.ru/20260221/reuters-867697399.html
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Европейские предприниматели ожидают еще большей неопределенности в торговых отношениях с США после решения американского суда о незаконности пошлин президента Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей индустрий. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план. Как отмечает Рейтер, многие предприятия приветствовали это решение Верховного суда США, но европейские торговые группы, компании и аналитики выразили опасения, что оно может еще больше осложнить торговые отношения. "Это решение рискует вызвать эффект бумеранга, породив дополнительную неопределенность и заморозку заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы", - заявил агентству генеральный секретарь Итальянской ассоциации виноделов UIV Паоло Кастеллетти. Другой собеседник Рейтер, управляющий директор немецкого химического и фармацевтического лобби VCI Вольфганг Гроссе Энтруп, добавил, что для европейских фирм это означает "не начало фазы стабильности, а новый виток неопределенности". "Любой, кто считает, что это означает окончание тарифного конфликта, ошибается", - заявил предприниматель.
