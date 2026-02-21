https://1prime.ru/20260221/reuters-867697399.html

СМИ рассказали о реакции бизнеса ЕС на решение суда США по пошлинам

СМИ рассказали о реакции бизнеса ЕС на решение суда США по пошлинам - 21.02.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о реакции бизнеса ЕС на решение суда США по пошлинам

Европейские предприниматели ожидают еще большей неопределенности в торговых отношениях с США после решения американского суда о незаконности пошлин президента... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T16:00+0300

2026-02-21T16:00+0300

2026-02-21T16:00+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Европейские предприниматели ожидают еще большей неопределенности в торговых отношениях с США после решения американского суда о незаконности пошлин президента Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей индустрий. Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план. Как отмечает Рейтер, многие предприятия приветствовали это решение Верховного суда США, но европейские торговые группы, компании и аналитики выразили опасения, что оно может еще больше осложнить торговые отношения. "Это решение рискует вызвать эффект бумеранга, породив дополнительную неопределенность и заморозку заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы", ​​- заявил агентству генеральный секретарь Итальянской ассоциации виноделов UIV Паоло Кастеллетти. Другой собеседник Рейтер, управляющий директор немецкого химического и фармацевтического лобби VCI Вольфганг Гроссе Энтруп, добавил, что для европейских фирм это означает "не начало фазы стабильности, а новый виток неопределенности". "Любой, кто считает, что это означает окончание тарифного конфликта, ошибается", - заявил предприниматель.



сша

2026

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп