Роскачество рассказало, как правильно выбрать банан

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "При выборе бананов, в первую очередь, следует смотреть на состояние плодоножки. У качественного плода плодоножка плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка. Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально", - говорится в сообщении. Помимо этого, кожура сероватого или тусклого оттенка означает, что фрукт подморозили при транспортировке или хранении - такой банан, по словам ведомства, скорее всего, будет безвкусным. В ведомстве отметили, что наличие мелких коричневых точек свидетельствует о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. Крупные темные пятна, размягчение кожуры и мякоти - признаки начала гниения. Также лучше избегать плодов с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.

