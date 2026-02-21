https://1prime.ru/20260221/roskachestvo-867692704.html
Роскачество рассказало, как правильно выбрать банан
Роскачество рассказало, как правильно выбрать банан - 21.02.2026, ПРАЙМ
Роскачество рассказало, как правильно выбрать банан
При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T09:33+0300
2026-02-21T09:33+0300
2026-02-21T09:33+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2642e68c4cdb98a491828d3363ef11db.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "При выборе бананов, в первую очередь, следует смотреть на состояние плодоножки. У качественного плода плодоножка плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка. Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально", - говорится в сообщении. Помимо этого, кожура сероватого или тусклого оттенка означает, что фрукт подморозили при транспортировке или хранении - такой банан, по словам ведомства, скорее всего, будет безвкусным. В ведомстве отметили, что наличие мелких коричневых точек свидетельствует о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. Крупные темные пятна, размягчение кожуры и мякоти - признаки начала гниения. Также лучше избегать плодов с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.
https://1prime.ru/20260220/rosstandart-867664774.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867692517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9333b66ef7c570c908017eb459a4c7c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
Роскачество рассказало, как правильно выбрать банан
Роскачество: при выборе бананов нужно смотреть на плодоножку
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"При выборе бананов, в первую очередь, следует смотреть на состояние плодоножки. У качественного плода плодоножка плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка. Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально", - говорится в сообщении.
Помимо этого, кожура сероватого или тусклого оттенка означает, что фрукт подморозили при транспортировке или хранении - такой банан, по словам ведомства, скорее всего, будет безвкусным.
В ведомстве отметили, что наличие мелких коричневых точек свидетельствует о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. Крупные темные пятна, размягчение кожуры и мякоти - признаки начала гниения.
Также лучше избегать плодов с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.
В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы