00:17 21.02.2026
 
В России в 2025 году произвели 28,1 миллиона шин для легковых автомобилей

ЦРПТ: в 2025 году в России произвели 28,1 миллиона шин для легковых автомобилей

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. По итогам прошлого года в России произвели 28,1 миллиона шин для легковых автомобилей, а средневзвешенная цена одной составила почти 7,3 тысячи рублей, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Средневзвешенная цена шин для легковых автомобилей в 2025 году составила 7291 рублей. В 2025 году в России произвели 28,1 миллиона штук легковых шин", - говорится там.
Всего в 2025 году в России произвели 35,1 миллиона шин. При этом легковые шины заняли 80% от всей шинной продукции произведенной в России за прошлый год. Следом идут грузовые с долей 10% и легкогрузовые - 6%. У строительных, горных и промышленных шин - 0,3% от всего производства.
По данным ЦРПТ, общее количество товара в сегменте составило 68 миллионов штук, и больше половины из этого - шины отечественного производства.
В центре добавили, что активнее всего автомобильные шины в 2025 году в России покупали жители Дальневосточного федерального округа - 24,5 единицы товара на 1 тысячу жителей среднемесячно. На втором месте - Центральный федеральный округ - 18 штук, замыкает тройку Южный федеральный округ - 17,5 штуки.
 
