В России с 1 марта вступают в силу законы о сроках оплаты ЖКХ

В России с 1 марта вступают в силу законы о сроках оплаты ЖКХ - 21.02.2026, ПРАЙМ

В России с 1 марта вступают в силу законы о сроках оплаты ЖКХ

В России с 1 марта вступают в силу законы о переносе срока оплаты ЖКХ на 15 число, об обязательной отработке для студентов медиков-целевиков, а также о гарантии | 21.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта вступают в силу законы о переносе срока оплаты ЖКХ на 15 число, об обязательной отработке для студентов медиков-целевиков, а также о гарантии соседних мест в самолетах для семей с детьми и запрете списаний за подписки без согласия, выяснило РИА Новости. Крайний срок оплаты ЖКХ с марта переносится с 10 на 15 число, а квитанции будут приходить не 1-го, а 5-го числа. Это позволит гражданам вносить платежи после получения зарплаты и избегать просрочек. Студенты-медики, принятые на целевое обучение, будут обязаны отработать в выдавшей квоту организации. При невыполнении условий им придется вернуть расходы на обучение и заплатить двукратный штраф. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству. Минздрав определит перечень специальностей, для которых нужна отработка под руководством наставника, а срок отработки будет зависеть от специальности и места нахождения клиники, но не будет превышать трех лет. Семьи с детьми до 12 лет получат гарантию соседних мест в самолетах без дополнительной платы. Перевозчики также будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета и не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине компании. Помимо этого, упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри и детскую коляску теперь можно брать на борт. Также онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал карту или отказался от ее использования. Компании обязаны предусмотреть простой способ отказа от подписки в личном кабинете. Закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением - все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически. Помимо этого, владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. Зарегистрированные товарные знаки новые правила не затрагивают. Кроме того, владельцам земельных участков в России может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Реклама энергетиков должна будет сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно будет звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе - не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра. С 1 марта владельцы онлайн-кинотеатров будут по требованию Роскомнадзора в течение суток убирать из доступа фильмы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание. Кроме того, газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке. Помимо прочего, россияне больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн "за пять минут" только по серии паспорта. Микрофинансовые компании при выдаче онлайн-займов до миллиона рублей обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему, что должно защитить граждан от мошенников. Также с 1 марта запускается единый федеральный регистр беременных. В него будут вносить сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Система объединит данные о женщинах, вставших на учет до 12 недель, о критических акушерских состояниях и врожденных аномалиях у детей, что позволит получать объективную статистику и выстраивать индивидуальные маршруты наблюдения. Обновленные правила гостиничных услуг становятся едиными для всех средств размещения: отелей, баз отдыха, кемпингов. Теперь гостиницы обязаны будут ждать постояльца одни сутки - с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. При ранней отмене брони потребитель с 1 марта получит полный возврат средств, кроме платы за первую ночь. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки. Кроме того, меняются правила обучения водителей, которые будут действовать до 2032 года. Количество обязательных часов при обучении на права категории B увеличивается с 38 до 42. Теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно с использованием специального софта. Таксисты и желающие учиться на права категории C и D смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках или профильных транспортных комбинатах.

