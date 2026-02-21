https://1prime.ru/20260221/rossijane-867689133.html

Россияне стали чаще ездить на юг Китая, заявил генконсул

ПЕКИН, 21 фев - ПРАЙМ. Туристы из России все больше интересуются поездками в южные провинции КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гуанчжоу Юрий Теплов. "За последнее время отмечаем значительный рост интереса российских граждан к югу Китая, прежде всего к провинциям Гуандун, Хайнань, Юньнань и Гуанси-Чжуанскому автономному району", - сказал агентству дипломат. Кроме того, Теплов уточнил, что туристический поток по данному направлению носил устойчивый характер еще до вступления в силу тестового безвизового режима. По его словам, ранее для россиян действовал безвизовый транзит сроком до десяти суток, которым активно пользовались пассажиры, следовавшие через КНР в третьи страны. "Это позволяло им совмещать перелет с визитами, например, в города Гуанчжоу и Шэньчжэнь, где, помимо штаб-квартир ведущих технологических компаний, также можно найти как футуристичные небоскребы, так и живописные парки в традиционном китайском стиле и даже насладиться пляжным отдыхом", - рассказал генконсул. МИД Китая 2 сентября 2025 года объявил, что КНР с 15 сентября прошлого года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Первого декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября этого года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 22 февраля.

