Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований "ORO", опросив жительниц страны от 18 до 65 лет. Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей. Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей. Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%). Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%). Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%). При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов. "Сам процесс для многих непростой, а значит, бренды могут выиграть за счет понятных подборок и решений под разные бюджеты и типы личностей", - прокомментировал директор по развитию бизнеса FMCG & Retail "ORO" Дмитрий Моисеев. Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.

2026

