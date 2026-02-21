Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260221/rossijanki-867687861.html
Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу
Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу - 21.02.2026, ПРАЙМ
Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу
Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T04:18+0300
2026-02-21T04:18+0300
бизнес
общество
экономика
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687861.jpg?1771636724
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований "ORO", опросив жительниц страны от 18 до 65 лет. Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей. Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей. Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%). Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%). Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%). При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов. "Сам процесс для многих непростой, а значит, бренды могут выиграть за счет понятных подборок и решений под разные бюджеты и типы личностей", - прокомментировал директор по развитию бизнеса FMCG & Retail "ORO" Дмитрий Моисеев. Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , росстат
Бизнес, Общество , Экономика, Росстат
04:18 21.02.2026
 
Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу

"ORO": россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований "ORO", опросив жительниц страны от 18 до 65 лет.
Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей.
Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей.
Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%).
Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%).
Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%).
При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов.
"Сам процесс для многих непростой, а значит, бренды могут выиграть за счет понятных подборок и решений под разные бюджеты и типы личностей", - прокомментировал директор по развитию бизнеса FMCG & Retail "ORO" Дмитрий Моисеев.
Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала