https://1prime.ru/20260221/rossiya--867695364.html
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию - 21.02.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию
Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T12:22+0300
2026-02-21T12:22+0300
2026-02-21T12:22+0300
экономика
бизнес
россия
грузия
турция
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867695198_0:20:2845:1620_1920x0_80_0_0_5e477638774552a3a5e6bbcd27c4d369.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов. Всего Грузия в прошло месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее. Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.
https://1prime.ru/20260125/yurist--866879932.html
грузия
турция
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867695198_51:0:2718:2000_1920x0_80_0_0_44fdfcddc603316de7612b9b53d23160.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, грузия, турция, италия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию
Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию в семь раз