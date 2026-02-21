https://1prime.ru/20260221/rossiya--867695364.html

Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию

Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию - 21.02.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию

Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T12:22+0300

2026-02-21T12:22+0300

2026-02-21T12:22+0300

экономика

бизнес

россия

грузия

турция

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867695198_0:20:2845:1620_1920x0_80_0_0_5e477638774552a3a5e6bbcd27c4d369.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов. Всего Грузия в прошло месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее. Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.

https://1prime.ru/20260125/yurist--866879932.html

грузия

турция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, грузия, турция, италия