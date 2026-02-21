Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию - 21.02.2026
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов. Всего Грузия в прошло месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее. Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.
12:22 21.02.2026
 
Россия нарастила поставки кормов для питомцев в Грузию

Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию в семь раз

Собака
Собака
Собака. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов.
Всего Грузия в прошло месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее.
Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.
