"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России

"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России

2026-02-21T17:21+0300

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский Союз в его текущей форме потерял свою жизнеспособность, и ему на смену должно прийти новое европейское объединение, которое установит дружеские отношения с Россией, утверждает экс-депутат парламента Германии доктор Антон Фризен в своей статье для The American Conservative. "Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией <…> вполне возможно и даже вполне вероятно. <…> Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины <…> была бы не врагом, а "партнером с общими традиционными ценностями" обновленной Западной Европы", — сообщается в материале.По мнению Фризена, новое содружество должно сконцентрироваться на обеспечении безопасности внешних границ и формировании общей энергетической политики, включая закупку российских ресурсов. "Все попытки расширения в православные страны Восточной Европы должны быть прекращены", — отметил он, добавив, что Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны быть не зоной конфликта, а мостами между Европой и Россией.Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно наладить диалог с российскими властями. В январе итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Европу к началу переговоров с Москвой по украинскому вопросу и выразила поддержку назначению специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине. О том, что рано или поздно Европе предстоит вести диалог с Россией относительно Украины на самом высоком уровне, ранее упоминал и президент Финляндии Александр Стубб. Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва готова к разговорам с Европой, но только когда европейские страны пересмотрят свои позиции. Как напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако предполагаемая встреча на высшем уровне должна быть попыткой достигнуть взаимопонимания, а не обменом упрёками, подчеркнул он.

