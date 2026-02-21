Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/rossiya-867699251.html
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России
Европейский Союз в его текущей форме потерял свою жизнеспособность, и ему на смену должно прийти новое европейское объединение, которое установит дружеские... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T17:21+0300
2026-02-21T17:21+0300
европа
украина
белоруссия
россия
сергей лавров
мид
ес
александр стубб
the american conservative
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_62ffe48885021fb5b8f2f2b140814105.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский Союз в его текущей форме потерял свою жизнеспособность, и ему на смену должно прийти новое европейское объединение, которое установит дружеские отношения с Россией, утверждает экс-депутат парламента Германии доктор Антон Фризен в своей статье для The American Conservative. "Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией &lt;…&gt; вполне возможно и даже вполне вероятно. &lt;…&gt; Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины &lt;…&gt; была бы не врагом, а "партнером с общими традиционными ценностями" обновленной Западной Европы", — сообщается в материале.По мнению Фризена, новое содружество должно сконцентрироваться на обеспечении безопасности внешних границ и формировании общей энергетической политики, включая закупку российских ресурсов. "Все попытки расширения в православные страны Восточной Европы должны быть прекращены", — отметил он, добавив, что Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны быть не зоной конфликта, а мостами между Европой и Россией.Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно наладить диалог с российскими властями. В январе итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Европу к началу переговоров с Москвой по украинскому вопросу и выразила поддержку назначению специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине. О том, что рано или поздно Европе предстоит вести диалог с Россией относительно Украины на самом высоком уровне, ранее упоминал и президент Финляндии Александр Стубб. Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва готова к разговорам с Европой, но только когда европейские страны пересмотрят свои позиции. Как напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако предполагаемая встреча на высшем уровне должна быть попыткой достигнуть взаимопонимания, а не обменом упрёками, подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260220/kallas-867681501.html
https://1prime.ru/20260221/frantsiya-867698231.html
https://1prime.ru/20260221/plan-867698833.html
европа
украина
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a62add22271962b1819c6687ecbb0181.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, белоруссия, россия, сергей лавров, мид, ес, александр стубб, the american conservative, эммануэль макрон
ЕВРОПА, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД, ЕС, Александр Стубб, The American Conservative, Эммануэль Макрон
17:21 21.02.2026
 
"Часть бывшей Украины". В Европе выступили с необычным предложением России

Экс-депутат Бундестага Фризен: новая европейская конфедерация станет партнером РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Европейский Союз в его текущей форме потерял свою жизнеспособность, и ему на смену должно прийти новое европейское объединение, которое установит дружеские отношения с Россией, утверждает экс-депутат парламента Германии доктор Антон Фризен в своей статье для The American Conservative.
"Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией <…> вполне возможно и даже вполне вероятно. <…> Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины <…> была бы не врагом, а "партнером с общими традиционными ценностями" обновленной Западной Европы", — сообщается в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
Вчера, 20:29
По мнению Фризена, новое содружество должно сконцентрироваться на обеспечении безопасности внешних границ и формировании общей энергетической политики, включая закупку российских ресурсов.
"Все попытки расширения в православные страны Восточной Европы должны быть прекращены", — отметил он, добавив, что Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны быть не зоной конфликта, а мостами между Европой и Россией.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
16:54
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года отметил, что Европе было бы полезно наладить диалог с российскими властями. В январе итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала Европу к началу переговоров с Москвой по украинскому вопросу и выразила поддержку назначению специального посланника ЕС для урегулирования ситуации на Украине. О том, что рано или поздно Европе предстоит вести диалог с Россией относительно Украины на самом высоком уровне, ранее упоминал и президент Финляндии Александр Стубб.
Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва готова к разговорам с Европой, но только когда европейские страны пересмотрят свои позиции.
Как напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Путин открыт к возобновлению диалога. Однако предполагаемая встреча на высшем уровне должна быть попыткой достигнуть взаимопонимания, а не обменом упрёками, подчеркнул он.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
"Развернуть в Киеве". На Западе выступили с дерзким планом против России
16:59
 
ЕВРОПАУКРАИНАБЕЛОРУССИЯРОССИЯСергей ЛавровМИДЕСАлександр СтуббThe American ConservativeЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала