МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Лондон вместе со своими европейскими союзниками разрабатывает планы по созданию новых точек напряженности для России, независимо от прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает L’AntiDiplomatico. "Даже если соглашение по Киеву теоретически возможно, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации "в серой зоне" между миром и войной, как открыто признали даже высшие чины британской разведки", — говорится в материале.Издание отмечает, что сложившаяся ситуация выгодна европейской оборонной отрасли, включая крупные британские компании, которые зафиксировали рекордные прибыли. "Увеличение оборонных бюджетов оправдывается как неизбежный ответ на постоянную угрозу. Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет. <…> Конфликт на Украине перестал быть просто региональным конфликтом и стал инструментом регулирования внутреннего соотношения сил на Западе. И именно это, а не динамика на местах, делает путь к миру таким хрупким и неопределенным", — резюмировал автор.Президент России Владимир Путин ранее в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно пояснял, что у России нет намерений нападать на государства НАТО, так как в этом отсутствует логика. Путин отметил, что западные политики часто пугают население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "вдумчивые люди прекрасно понимают, что это всего лишь фейк".

