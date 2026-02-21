https://1prime.ru/20260221/rossiyane--867695781.html

Туристы из России уступили иранцам лидерство среди отдохнувших в Турции

СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Туристы из России за январь впервые с июля 2025 года оказались не на первом месте в списке отдыхающих в Турции, уступив лидерство иранцам, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за январь посетили более 2,2 миллиона иностранных туристов, что на 3,4% лучше показателей 2025 года. За январь Турцию посетили более 225 тысяч граждан Ирана, более 220 тысяч россиян, за ними следуют граждане Болгарии, ФРГ и Грузии. В последний раз россияне не были лидерами в июле 2025 года, уступив первую строчку гражданам ФРГ. Аналогичная ситуация наблюдалась годом ранее в январе, когда Турцию посетили более 240 тысяч иранцев и 203 тысячи россиян. Показатели нынешнего января лучше, чем годом ранее, но отстают от показателей 2024 и 2023 года (230 и 279 тысяч посетителей соответственно), подсчитало РИА Новости. В целом, по данным ведомства, из стран СНГ, к которым минтуризма причисляет и Украину, в Турцию прибыли на 5% больше туристов. Россия по итогам 2025 года вновь оказалась лидером по турпотоку в Турцию: в стране побывали более 6,9 миллиона россиян, что почти на 3% больше, чем годом ранее. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян.

