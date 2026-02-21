Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы популярные экскурсионные направления для россиян старше 50 лет - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260221/rst-867691180.html
Названы популярные экскурсионные направления для россиян старше 50 лет
Названы популярные экскурсионные направления для россиян старше 50 лет - 21.02.2026, ПРАЙМ
Названы популярные экскурсионные направления для россиян старше 50 лет
Более 60% рынка экскурсионного туризма в России формируется людьми старшего поколения, им интересны как однодневные, так и многодневные поездки по стране, кроме | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T08:26+0300
2026-02-21T08:26+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
ярославская область
белоруссия
калмыкия
российский союз туриндустрии
"слетать.ру"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865854338_0:176:3027:1879_1920x0_80_0_0_6f9fadd4f98411d3652cb3912e6989b9.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 60% рынка экскурсионного туризма в России формируется людьми старшего поколения, им интересны как однодневные, так и многодневные поездки по стране, кроме того, в этом году значительно выросли бронирования туристами старше 50 лет поездок за рубеж, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров. "Эта возрастная категория (50-65 лет - ред.) составляет сейчас 60% от всей доли экскурсионного туризма. Что касается предпочтений именно этой категории, то мне кажется, что им наиболее близки туры "под ключ", где все уже продумано: экскурсии, гостиницы, точки питания и ничего не надо искать или бронировать самим", - поделился главный директор туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов. По данным эксперта, в текущем году наблюдается тенденция к сокращению спроса в сегменте однодневных автобусных экскурсий, который ранее являлся наиболее востребованным направлением среди данной категории туристов. Сказался рост цен на транспортные услуги - поездка обходится в 5-6 тысяч рублей на человека. В то же время по-прежнему востребованы автобусные туры по Золотому кольцу, Тульской, Ярославской областям. Помимо этого, путешественники данной возрастной категории выбирают многодневные туры Национального туристического маршрута, включающего 64 направления, а также отправляются в Белоруссию. "Эта аудитория выбирает более осмысленные туры с получением новых знаний о стране, исторических личностях... Хотя, конечно, везде есть исключения. В наших активных турах по Уралу, Кольскому полуострову и Калмыкии примерно 20% туристов 65-70 лет", - отмечает Лутов. Как рассказали в сервисе "Слетать.ру", по данным бронирований на 19 февраля с заездами в течение всего года, туристы в возрасте 50-65 лет формируют 30,2% спроса на зарубежные поездки в этом году. При этом спрос на заграничные туры этой возрастной категории вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отмечается, что туристы старшего возраста редко отправляются в соло-путешествия, предпочитая семейный формат отдыха с детьми и внуками. В таких случаях они выбирают отели с анимацией и детскими клубами. Лидерами по интересу среди путешественников старше 50 лет в текущем году стали Египет, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, Вьетнам, Китай, Абхазия, Мальдивы, Шри-Ланка. Также отмечается интерес к путешествиям в Камбоджу, Саудовскую Аравию и Словению.
https://1prime.ru/20260130/rst-867048996.html
ярославская область
белоруссия
калмыкия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865854338_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_cf3123e6a2c72eab87709e3a08b71887.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, ярославская область, белоруссия, калмыкия, российский союз туриндустрии, "слетать.ру"
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Ярославская область, БЕЛОРУССИЯ, Калмыкия, Российский союз туриндустрии, "Слетать.ру"
08:26 21.02.2026
 
Названы популярные экскурсионные направления для россиян старше 50 лет

РСТ: россиянам старше 50 лет интересны экскурсионные поездки по стране

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТуристический автобус на Красной площади в Москве
Туристический автобус на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Туристический автобус на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Более 60% рынка экскурсионного туризма в России формируется людьми старшего поколения, им интересны как однодневные, так и многодневные поездки по стране, кроме того, в этом году значительно выросли бронирования туристами старше 50 лет поездок за рубеж, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
"Эта возрастная категория (50-65 лет - ред.) составляет сейчас 60% от всей доли экскурсионного туризма. Что касается предпочтений именно этой категории, то мне кажется, что им наиболее близки туры "под ключ", где все уже продумано: экскурсии, гостиницы, точки питания и ничего не надо искать или бронировать самим", - поделился главный директор туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.
По данным эксперта, в текущем году наблюдается тенденция к сокращению спроса в сегменте однодневных автобусных экскурсий, который ранее являлся наиболее востребованным направлением среди данной категории туристов. Сказался рост цен на транспортные услуги - поездка обходится в 5-6 тысяч рублей на человека. В то же время по-прежнему востребованы автобусные туры по Золотому кольцу, Тульской, Ярославской областям.
Помимо этого, путешественники данной возрастной категории выбирают многодневные туры Национального туристического маршрута, включающего 64 направления, а также отправляются в Белоруссию.
"Эта аудитория выбирает более осмысленные туры с получением новых знаний о стране, исторических личностях... Хотя, конечно, везде есть исключения. В наших активных турах по Уралу, Кольскому полуострову и Калмыкии примерно 20% туристов 65-70 лет", - отмечает Лутов.
Как рассказали в сервисе "Слетать.ру", по данным бронирований на 19 февраля с заездами в течение всего года, туристы в возрасте 50-65 лет формируют 30,2% спроса на зарубежные поездки в этом году. При этом спрос на заграничные туры этой возрастной категории вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отмечается, что туристы старшего возраста редко отправляются в соло-путешествия, предпочитая семейный формат отдыха с детьми и внуками. В таких случаях они выбирают отели с анимацией и детскими клубами.
Лидерами по интересу среди путешественников старше 50 лет в текущем году стали Египет, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Россия, Вьетнам, Китай, Абхазия, Мальдивы, Шри-Ланка. Также отмечается интерес к путешествиям в Камбоджу, Саудовскую Аравию и Словению.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Крепкий рубль увеличил спрос на туры за границу, рассказали в РСТ
30 января, 15:41
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯЯрославская областьБЕЛОРУССИЯКалмыкияРоссийский союз туриндустрии"Слетать.ру"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала