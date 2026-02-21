Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
туризм, бизнес, россия, оаэ, вьетнам, таиланд, fun&sun, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, Fun&Sun, Российский союз туриндустрии
10:50 21.02.2026
 
В РСТ рассказали о росте спроса на поездки в праздничные даты

РСТ: спрос на праздничные поездки в 2026 году вырос более чем в два раза

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже в Хургаде, Египет
Туристы на пляже в Хургаде, Египет. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun.
"Спрос на праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза. Лидером по темпам стал ОАЭ, продажи увеличились почти в три раза", - привел данные туроператор.
По его данным, сильную динамику показывают такие направления как Вьетнам и Таиланд, а Египет также продолжает сохранять позиции лидера массового спроса.
"Праздники всё чаще становятся "точкой входа" в недельный отдых, а не только поводом для короткой поездки", - отметили в Fun&Sun.
Также отмечается стабильный спрос на туры по России.
Для отдыха в России и Абхазии туристы в среднем бронируют туры на пять дней, в Турции — на шесть дней. Поездки в ОАЭ рассчитаны на неделю, тогда как в Египет, Оман и на Мальдивы — уже на восемь дней.
Наиболее длительные путешествия планируются в страны Азии, также востребованы и другие экзотические направления. Так, продолжительность туров во Вьетнам в среднем составляет 11 дней, а в Таиланд — 12 дней. Шри-Ланка, остров Хайнань и Маврикий также входят в категорию дальних направлений со средней продолжительностью отдыха девять дней.
ТуризмБизнесРОССИЯОАЭВЬЕТНАМТАИЛАНДFun&SunРоссийский союз туриндустрии
 
 
