https://1prime.ru/20260221/rst-867694199.html

В РСТ рассказали о росте спроса на поездки в праздничные даты

В РСТ рассказали о росте спроса на поездки в праздничные даты - 21.02.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о росте спроса на поездки в праздничные даты

Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T10:50+0300

2026-02-21T10:50+0300

2026-02-21T10:50+0300

туризм

бизнес

россия

оаэ

вьетнам

таиланд

fun&sun

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859506418_0:90:2915:1730_1920x0_80_0_0_572b60d6eb8ebfaff70c55c62cac76a1.jpg

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun. "Спрос на праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза. Лидером по темпам стал ОАЭ, продажи увеличились почти в три раза", - привел данные туроператор. По его данным, сильную динамику показывают такие направления как Вьетнам и Таиланд, а Египет также продолжает сохранять позиции лидера массового спроса. "Праздники всё чаще становятся "точкой входа" в недельный отдых, а не только поводом для короткой поездки", - отметили в Fun&Sun. Также отмечается стабильный спрос на туры по России. Для отдыха в России и Абхазии туристы в среднем бронируют туры на пять дней, в Турции — на шесть дней. Поездки в ОАЭ рассчитаны на неделю, тогда как в Египет, Оман и на Мальдивы — уже на восемь дней. Наиболее длительные путешествия планируются в страны Азии, также востребованы и другие экзотические направления. Так, продолжительность туров во Вьетнам в среднем составляет 11 дней, а в Таиланд — 12 дней. Шри-Ланка, остров Хайнань и Маврикий также входят в категорию дальних направлений со средней продолжительностью отдыха девять дней.

https://1prime.ru/20260215/bali-867499757.html

оаэ

вьетнам

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, оаэ, вьетнам, таиланд, fun&sun, российский союз туриндустрии