В аэропорту Саратова отменили рейс в Москву из-за ограничений

2026-02-21T07:50+0300

2026-02-21T07:50+0300

2026-02-21T07:59+0300

САРАТОВ, 21 фев - ПРАЙМ. Рейс в Москву отменен, два рейса задерживаются в аэропорту Саратова на вылет более чем на 11 часов в связи с ограничениями, следует из данных онлайн-табло аэропорта. В пятницу в Росавиации ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова с 21.21 мск. В субботу ограничения отменили, но через полчаса ввели повторно, за это время успел сесть рейс из Санкт-Петербурга. В 21.33 мск МЧС объявило на территории Саратовской области ракетную опасность, а в 23.08 мск начала действовать угроза атаки БПЛА. Ракетная опасность была отменена, а угроза беспилотников сохраняется. Отменен рейс из Саратова в Москву, который должен был вылететь в 20.05 мск в пятницу. Другой рейс до Москвы задерживается на вылет почти на 14 часов. Рейс в Петербург отстает от расписания более чем на 11 часов.

