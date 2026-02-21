https://1prime.ru/20260221/sbory-867686729.html

Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" превысили шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Кассовые сборы фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 6 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката. "Общие сборы - 6 000 073 409 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. В новогодние праздники ежедневно фильм посещало порядка миллиона человек. По данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 11,7 миллионов зрителей. В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов. Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия" была создана при участии киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино. Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.

