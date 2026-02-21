https://1prime.ru/20260221/shamanizm-867706014.html

Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии издательства "Наука" Дмитрий Белов. "Работа шаманов, если судить по современным нам шаманским культам, заключается в лоббировании интересов заказчика перед лицом неких влиятельных сил, решающих судьбы людей. Я бы сказал, что ближе всего к ремеслу шаманов современная профессия адвоката или политика-лоббиста", - приводятся слова Белова в пресс-релизе издательства "Наука". При этом древнейшие зафиксированные в исторических документах профессии, по сведениям антрополога, - счетовод-бухгалтер и кладовщик.

