https://1prime.ru/20260221/shamanizm-867706014.html
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму - 21.02.2026, ПРАЙМ
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму
Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T21:39+0300
2026-02-21T21:39+0300
2026-02-21T21:39+0300
общество
ран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867705860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8339a573861e1b3a2fbbe2b7e9cf8f2c.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии издательства "Наука" Дмитрий Белов. "Работа шаманов, если судить по современным нам шаманским культам, заключается в лоббировании интересов заказчика перед лицом неких влиятельных сил, решающих судьбы людей. Я бы сказал, что ближе всего к ремеслу шаманов современная профессия адвоката или политика-лоббиста", - приводятся слова Белова в пресс-релизе издательства "Наука". При этом древнейшие зафиксированные в исторических документах профессии, по сведениям антрополога, - счетовод-бухгалтер и кладовщик.
https://1prime.ru/20260221/polovina-867688133.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867705860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b5e27a437ff89abcd22562ee909f6cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , ран, россия
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму
Антрополог Белов: профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии издательства "Наука" Дмитрий Белов.
"Работа шаманов, если судить по современным нам шаманским культам, заключается в лоббировании интересов заказчика перед лицом неких влиятельных сил, решающих судьбы людей. Я бы сказал, что ближе всего к ремеслу шаманов современная профессия адвоката или политика-лоббиста", - приводятся слова Белова в пресс-релизе издательства "Наука".
При этом древнейшие зафиксированные в исторических документах профессии, по сведениям антрополога, - счетовод-бухгалтер и кладовщик.
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет