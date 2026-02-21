Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/shamanizm-867706014.html
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму - 21.02.2026, ПРАЙМ
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму
Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T21:39+0300
2026-02-21T21:39+0300
общество
ран
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867705860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8339a573861e1b3a2fbbe2b7e9cf8f2c.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии издательства "Наука" Дмитрий Белов. "Работа шаманов, если судить по современным нам шаманским культам, заключается в лоббировании интересов заказчика перед лицом неких влиятельных сил, решающих судьбы людей. Я бы сказал, что ближе всего к ремеслу шаманов современная профессия адвоката или политика-лоббиста", - приводятся слова Белова в пресс-релизе издательства "Наука". При этом древнейшие зафиксированные в исторических документах профессии, по сведениям антрополога, - счетовод-бухгалтер и кладовщик.
https://1prime.ru/20260221/polovina-867688133.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867705860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b5e27a437ff89abcd22562ee909f6cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ран, россия
Общество , РАН, РОССИЯ
21:39 21.02.2026
 
Антрополог рассказал, какая профессия близка к шаманизму

Антрополог Белов: профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШаманы разжигают ритуальный костер
Шаманы разжигают ритуальный костер - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Шаманы разжигают ритуальный костер. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Профессия адвоката по своей форме близка к ремеслу шамана, считает научный сотрудник ФНИСЦ РАН, руководитель редакции этнологии, антропологии и социологии издательства "Наука" Дмитрий Белов.
"Работа шаманов, если судить по современным нам шаманским культам, заключается в лоббировании интересов заказчика перед лицом неких влиятельных сил, решающих судьбы людей. Я бы сказал, что ближе всего к ремеслу шаманов современная профессия адвоката или политика-лоббиста", - приводятся слова Белова в пресс-релизе издательства "Наука".
При этом древнейшие зафиксированные в исторических документах профессии, по сведениям антрополога, - счетовод-бухгалтер и кладовщик.
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет
04:42
 
ОбществоРАНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала