Синоптик рассказал, от чего зависит интенсивность половодья в России

Синоптик рассказал, от чего зависит интенсивность половодья в России

2026-02-21T11:34+0300

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Интенсивность половодья в средней полосе России в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха, от того, будут ли идти дожди в период таяния снега, от степени промерзания грунта, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. "Половодье к нам, конечно же, придет - от него в средней полосе, как от счастья, ни спрятаться, ни скрыться. Единственный год, когда можно было сомневаться в этом, - это как раз "ковидная весна" 2020 года, когда устойчивого снежного покрова в Москве так и не установилось. Но и тогда за счет снега в верховьях Москвы-реки кое-что все же растаяло", - отметил Константинов. По его словам, каким именно в 2026 году будет половодье, предсказать пока очень сложно. "Это многофакторный процесс, который зависит от температуры воздуха весной, от того, будут ли идти дожди в период таяния, насколько промерз грунт под снегом и, наконец, от интенсивности потепления весной: при плюс одном и плюс 15 градусах снег тает неодинаково", - пояснил ученый. Прогнозы этого явления в российских регионах будут опубликованы в ближайшее время Гидрометцентром России, добавил он.

