Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине. "Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий. Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.
06:22 21.02.2026
 
Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить

Слуцкий: Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради сохранения Русского мира

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.
 
