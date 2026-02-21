https://1prime.ru/20260221/slutskij-867689409.html
Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить
Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить - 21.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить
Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T06:22+0300
2026-02-21T06:22+0300
2026-02-21T06:22+0300
экономика
россия
общество
украина
рф
лнр
леонид слуцкий
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867689409.jpg?1771644149
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.
украина
рф
лнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, рф, лнр, леонид слуцкий, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ЛНР, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Госдума
Слуцкий заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить
Слуцкий: Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради сохранения Русского мира
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради прекращения геноцида русскоговорящих, обеспечения безопасности и национальных интересов РФ, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что у киевского режима было долгих восемь лет, с 2014 года по 2022 год, чтобы закончить кровавое гражданское противостояние, однако оно только нагнеталось при активной поддержке коллективного Запада, развернувшего на Украине плацдарм прокси-войны с Россией и откровенно саботировавшего выполнение Минских соглашений.