Снег в Москве может растаять только к концу апреля - 21.02.2026
Снег в Москве может растаять только к концу апреля
2026-02-21T22:11+0300
2026-02-21T22:12+0300
бизнес
общество
москва
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Учитывая высоту нынешнего снежного покрова, 70 сантиметров, можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик пояснил, что по климатическим нормам в Москве в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится на 30 марта.
москва
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
22:11 21.02.2026 (обновлено: 22:12 21.02.2026)
 
Снег в Москве может растаять только к концу апреля

Синоптик Леус: снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля

© РИА Новости . Владимир АстапковичСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Снегопад в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Учитывая высоту нынешнего снежного покрова, 70 сантиметров, можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик пояснил, что по климатическим нормам в Москве в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится на 30 марта.
Снегопад в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур
20 февраля, 19:32
 
Заголовок открываемого материала