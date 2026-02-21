Снег в Москве может растаять только к концу апреля

https://1prime.ru/20260221/sneg-867706873.html

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Учитывая высоту нынешнего снежного покрова, 70 сантиметров, можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.Синоптик пояснил, что по климатическим нормам в Москве в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится на 30 марта.

