США нарастили импорт российских сладостей до максимума с 2021 года

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты за 2025 год нарастили закупки сладостей из России на 13% - до максимальных объемов с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. В расчетах учитывались шоколад и изделия из него, мучные изделия, а также сладости на основе сахара. Суммарная стоимость их импорта Штатами из России по итогам прошлого года составила почти 6,6 миллиона долларов - на 13% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2021 года - тогда стоимость импорта составляла 10,3 миллиона долларов. Больше всего в прошлом году американцы купили у России шоколада - на максимальные с 2021 года 2,8 миллиона долларов (+8%). Мучных изделий, в основном пирожных, вафель и печенья, они приобрели на 2,5 миллиона долларов, а сладостей из сахара - на 1,3 миллиона. Оба этих показателя за год выросли на 17%, до максимумов с 2022 года. За декабрь в США из России прибыло сладостей на 362,2 тысячи долларов. В месячном выражении поставки снизились в 2,2 раза,. до минимума с августа, а в годовом выражении выросли на треть.
