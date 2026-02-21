Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров в Россию - 21.02.2026
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров в Россию
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров в Россию - 21.02.2026, ПРАЙМ
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров в Россию
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров на российский рынок: от кукурузы до тканей, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T05:46+0300
2026-02-21T05:46+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров на российский рынок: от кукурузы до тканей, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, американские компании в 2025 году впервые за два года экспортировали в Россию кукурузу. При этом поставки были осуществлены один раз, в январе, и их сумма достигла 55,5 тысячи долларов. Помимо этого, в минувшем году Штаты впервые за пять лет поставили в РФ печатные календари - на 6,5 тысячи долларов. Кроме того, спустя три года отсутствия были зафиксированы поставки курительного табака для кальяна (25,5 тысячи долларов), ювелирных изделий – на 332,5 тысячи долларов и стального проката (на 3,6 тысячи долларов). Также впервые за три года американцы экспортировали на российский рынок растительные соки и экстракты из хмеля, при этом сумма поставок стала максимальной с 2010 года – 2,5 миллиона долларов. После отсутствия экспорта в 2024 году Штаты поставили на российский рынок трикотажные ткани (на 12,6 тысячи долларов) и гаечные ключи (4,6 тысячи долларов).
05:46 21.02.2026
 
США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров в Россию

США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров на российский рынок

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. США в 2025 году возобновили экспорт ряда товаров на российский рынок: от кукурузы до тканей, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, американские компании в 2025 году впервые за два года экспортировали в Россию кукурузу. При этом поставки были осуществлены один раз, в январе, и их сумма достигла 55,5 тысячи долларов.
Помимо этого, в минувшем году Штаты впервые за пять лет поставили в РФ печатные календари - на 6,5 тысячи долларов.
Кроме того, спустя три года отсутствия были зафиксированы поставки курительного табака для кальяна (25,5 тысячи долларов), ювелирных изделий – на 332,5 тысячи долларов и стального проката (на 3,6 тысячи долларов).
Также впервые за три года американцы экспортировали на российский рынок растительные соки и экстракты из хмеля, при этом сумма поставок стала максимальной с 2010 года – 2,5 миллиона долларов.
После отсутствия экспорта в 2024 году Штаты поставили на российский рынок трикотажные ткани (на 12,6 тысячи долларов) и гаечные ключи (4,6 тысячи долларов).
 
