https://1prime.ru/20260221/sud--867693820.html
Суд рассмотрит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV
Суд рассмотрит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV - 21.02.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 апреля рассмотрит иск "Газпрома" к компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T10:15+0300
2026-02-21T10:15+0300
2026-02-21T10:15+0300
газ
санкт-петербург
австрия
ленинградская область
газпром
omv
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 апреля рассмотрит иск "Газпрома" к компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура австрийской OMV), следует из материалов дела. "Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 6.04.2026 9.15", – сообщается в карточке дела. Исковые требования российского газового концерна пока не уточняются. По иску приняты обеспечительные меры, текст соответствующего определения арбитражного суда Петербурга в настоящее время не опубликован. Как сообщалось в декабре в картотеке арбитражных дел, Верховный суд РФ отказал OMV Exploration & Production в пересмотре судебных решений об увеличении неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже. Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются в связи с вынесением решений в закрытом судебном заседании. Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867679712.html
санкт-петербург
австрия
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, санкт-петербург, австрия, ленинградская область, газпром, omv, верховный суд
Газ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВСТРИЯ, Ленинградская область, Газпром, OMV, Верховный суд
Суд рассмотрит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV
Суд 6 апреля рассмотрит иск "Газпрома" к дочерней структуре австрийской OMV
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 апреля рассмотрит иск "Газпрома" к компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура австрийской OMV), следует из материалов дела.
"Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 6.04.2026 9.15", – сообщается в карточке дела.
Исковые требования российского газового концерна пока не уточняются. По иску приняты обеспечительные меры, текст соответствующего определения арбитражного суда Петербурга
в настоящее время не опубликован.
Как сообщалось в декабре в картотеке арбитражных дел, Верховный суд РФ
отказал OMV
Exploration & Production в пересмотре судебных решений об увеличении неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом
" в международном арбитраже.
Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются в связи с вынесением решений в закрытом судебном заседании.
Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено.
OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме
в отношении контракта на поставку газа в Австрию
, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок.
Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
"Газпром" и "Србиягаз" расширяют крупнейшее хранилище газа Сербии