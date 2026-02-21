https://1prime.ru/20260221/sud-867687332.html

Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова

Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова - 21.02.2026, ПРАЙМ

Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова

Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T03:27+0300

2026-02-21T03:27+0300

2026-02-21T03:27+0300

россия

общество

москва

рф

тимур иванов

минобороны рф

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687332.jpg?1771633641

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. "Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск", - говорится в карточке дела. Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова. Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, рф, тимур иванов, минобороны рф, мосгорсуд