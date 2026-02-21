https://1prime.ru/20260221/sud-867687332.html
Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова
Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова - 21.02.2026, ПРАЙМ
Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова
Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T03:27+0300
2026-02-21T03:27+0300
2026-02-21T03:27+0300
россия
общество
москва
рф
тимур иванов
минобороны рф
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687332.jpg?1771633641
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск", - говорится в карточке дела.
Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, тимур иванов, минобороны рф, мосгорсуд
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Тимур Иванов, Минобороны РФ, Мосгорсуд
Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова
Суд 2 марта проведет беседу по иску экс-замминистра обороны Иванова к Минобороны
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
"Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск", - говорится в карточке дела.
Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.