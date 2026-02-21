Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.02.2026, ПРАЙМ
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран - 21.02.2026, ПРАЙМ
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T03:27+0300
2026-02-21T03:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687422.jpg?1771633644
ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования. "Офис торгового представителя США инициирует ряд расследований в соответствии с разделом 301 (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) по поводу недобросовестных торговых практик со стороны нескольких стран, чтобы оценить, можем ли мы на этой основе ввести дополнительные пошлины", - сказал Грир в эфире телеканала CNN. Заявление торгпреда последовало после того, как верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
сша
2026
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
03:27 21.02.2026
 
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран

Торгпред США Грир допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран

ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования.
"Офис торгового представителя США инициирует ряд расследований в соответствии с разделом 301 (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) по поводу недобросовестных торговых практик со стороны нескольких стран, чтобы оценить, можем ли мы на этой основе ввести дополнительные пошлины", - сказал Грир в эфире телеканала CNN.
Заявление торгпреда последовало после того, как верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампCNN
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
