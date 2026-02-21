https://1prime.ru/20260221/torgpred-867687422.html

Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран

2026-02-21T03:27+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

cnn

ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования. "Офис торгового представителя США инициирует ряд расследований в соответствии с разделом 301 (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) по поводу недобросовестных торговых практик со стороны нескольких стран, чтобы оценить, можем ли мы на этой основе ввести дополнительные пошлины", - сказал Грир в эфире телеканала CNN. Заявление торгпреда последовало после того, как верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.

сша

мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn