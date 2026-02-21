https://1prime.ru/20260221/torgpred-867687422.html
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран - 21.02.2026, ПРАЙМ
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T03:27+0300
2026-02-21T03:27+0300
2026-02-21T03:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687422.jpg?1771633644
ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования.
"Офис торгового представителя США инициирует ряд расследований в соответствии с разделом 301 (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) по поводу недобросовестных торговых практик со стороны нескольких стран, чтобы оценить, можем ли мы на этой основе ввести дополнительные пошлины", - сказал Грир в эфире телеканала CNN.
Заявление торгпреда последовало после того, как верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, CNN
Торгпред США допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
Торгпред США Грир допустил введение новых пошлин на товары из ряда стран
ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Торгпред США Джеймисон Грир допустил введение новых пошлин на товары из нескольких государств, чьи торговые практики признают нечестными в ходе начатого расследования.
"Офис торгового представителя США инициирует ряд расследований в соответствии с разделом 301 (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) по поводу недобросовестных торговых практик со стороны нескольких стран, чтобы оценить, можем ли мы на этой основе ввести дополнительные пошлины", - сказал Грир в эфире телеканала CNN.
Заявление торгпреда последовало после того, как верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.