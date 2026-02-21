Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-21T17:13+0300
2026-02-21T17:13+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что президент США Дональд Трамп ввел очередные пошлины после решения верховного суда США для сохранения авторитета. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Позже Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней. "Нужно воспринимать последнее заявление администрации Трампа как во многом отчаянную меру и попытку просто сохранить лицо нынешней администрации, потому что Верховный суд США аннулировал действие большого количества тарифов, которые Трамп вводил, используя режим чрезвычайной ситуации в торговой сфере, введенной им же самим", - заявил Дудаков порталу NEWS.ru. По его словам, позже эти пошлины придется отменять, либо просить одобрения на продление у Конгресса, Дудаков сомневается, что Конгресс на это пойдет. Кроме того, отмена случится перед выборами в Конгресс.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
17:13 21.02.2026
 
Политолог объяснил, зачем Трамп ввел пошлины

Политолог Дудаков: Трамп ввел пошлины для сохранения авторитета

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что президент США Дональд Трамп ввел очередные пошлины после решения верховного суда США для сохранения авторитета.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Позже Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.
"Нужно воспринимать последнее заявление администрации Трампа как во многом отчаянную меру и попытку просто сохранить лицо нынешней администрации, потому что Верховный суд США аннулировал действие большого количества тарифов, которые Трамп вводил, используя режим чрезвычайной ситуации в торговой сфере, введенной им же самим", - заявил Дудаков порталу NEWS.ru.
По его словам, позже эти пошлины придется отменять, либо просить одобрения на продление у Конгресса, Дудаков сомневается, что Конгресс на это пойдет. Кроме того, отмена случится перед выборами в Конгресс.
СМИ рассказали о реакции бизнеса ЕС на решение суда США по пошлинам
Экономика Мировая экономика США Дональд Трамп
 
 
