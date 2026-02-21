https://1prime.ru/20260221/trapm-867702528.html

Трамп заявил о повышении глобальных пошлин на пять процентов

2026-02-21T19:41+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%. "Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%", – написал он в Truth Social.

сша

2026

мировая экономика, сша, дональд трамп