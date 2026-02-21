Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/turtsiya--867695945.html
Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота
Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота - 21.02.2026, ПРАЙМ
Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота
Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в субботу, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком возможные шаги для увеличения товарооборота между... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T13:40+0300
2026-02-21T13:40+0300
мировая экономика
россия
турция
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в субботу, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком возможные шаги для увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов. Встреча состоялась в пятницу, министр сообщил о ней в соцсети X в субботу, назвав ее продуктивной. "В ходе встречи мы оценили шаги, которые мы предпримем для расширения торговых и экономических отношений на пути к цели в 100 миллиардов долларов товарооборота. Мы достигли консенсуса касательно важности устойчивого развития торговых отношений", - сообщил Болат. Министр отметил, что обсудил с Новаком пути укрепления двусторонних отношений на фоне новых условий, вызванных глобальными и региональными вызовами. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило ранее правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах. В ходе встречи вице-премьер также пригласил Болата принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.
https://1prime.ru/20260212/metallurgiya-867417648.html
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, турция, рф, александр новак
Мировая экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ, Александр Новак
13:40 21.02.2026
 
Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота

Глава Минторга Турции Болат обсудил с Новаком увеличение товарооборота

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в субботу, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком возможные шаги для увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов.
Встреча состоялась в пятницу, министр сообщил о ней в соцсети X в субботу, назвав ее продуктивной.
"В ходе встречи мы оценили шаги, которые мы предпримем для расширения торговых и экономических отношений на пути к цели в 100 миллиардов долларов товарооборота. Мы достигли консенсуса касательно важности устойчивого развития торговых отношений", - сообщил Болат.
Министр отметил, что обсудил с Новаком пути укрепления двусторонних отношений на фоне новых условий, вызванных глобальными и региональными вызовами.
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило ранее правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах.
В ходе встречи вице-премьер также пригласил Болата принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии
12 февраля, 14:27
 
Мировая экономикаРОССИЯТУРЦИЯРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала