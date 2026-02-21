https://1prime.ru/20260221/turtsiya--867695945.html

Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота

Министр торговли Турции обсудил с Новаком увеличение товарооборота

мировая экономика

россия

турция

рф

александр новак

СТАМБУЛ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр торговли Турции Омер Болат сообщил в субботу, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком возможные шаги для увеличения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов. Встреча состоялась в пятницу, министр сообщил о ней в соцсети X в субботу, назвав ее продуктивной. "В ходе встречи мы оценили шаги, которые мы предпримем для расширения торговых и экономических отношений на пути к цели в 100 миллиардов долларов товарооборота. Мы достигли консенсуса касательно важности устойчивого развития торговых отношений", - сообщил Болат. Министр отметил, что обсудил с Новаком пути укрепления двусторонних отношений на фоне новых условий, вызванных глобальными и региональными вызовами. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, между странами развивается инвестиционное сотрудничество, сообщило ранее правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром торговли Турции Омером Болатом. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, в том числе в торговой, финансово-банковской и промышленной сферах. В ходе встречи вице-премьер также пригласил Болата принять участие в Кавказском инвестиционном форуме и Петербургском международном экономическом форуме.

турция

рф

