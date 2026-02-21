Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/uchastok-867638443.html
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать - 21.02.2026, ПРАЙМ
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать
Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T03:03+0300
2026-02-21T03:03+0300
бизнес
недвижимость
росреестр
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/54/777135430_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_795159ebae9545cb41984f036b50fba3.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Разделить один земельный участок на несколько нужно в нескольких случаях:Разделяются земли с назначениями ИЖС, ЛПХ и СНТ. По словам адвоката, есть перечень требований, которым должна соответствовать земля, чтобы ее разделить:В статье 11.4 Земельного кодекса РФ указано, что при разделе земельного участка образуются несколько новых участков, а изначальный прекращает свое существование (кроме случаев, когда участок находится в государственной или муниципальной собственности, изымается для государственных или муниципальных нужд, используется для строительства многоквартирного дома).В результате образуется право собственности на все участки, которые получились в результате такого разделения.Как разъяснила Яковлева, для межевания земельного участка нужно обратиться к кадастровому инженеру, который установит границы образующихся земельных участков, подготовит межевой план и проведет межевание исходного участка, если это не было сделано.В результате общий земельный участок снимают с учета, и право собственности на него прекращает существовать. "Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.
https://1prime.ru/20251109/dacha-864320235.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/54/777135430_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9df3a71709880dcb25ec7cbc8c477378.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, росреестр, россия
Бизнес, Недвижимость, Росреестр, РОССИЯ
03:03 21.02.2026
 
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать

Адвокат Яковлева объяснила, как разделить дачный участок между собственниками

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Московской области с вертолета
Виды Московской области с вертолета - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Юрист предупредила, что нельзя строить на собственной даче
9 ноября 2025, 03:03
Разделить один земельный участок на несколько нужно в нескольких случаях:
  • совершении сделок с земельным участком либо сдаче его в аренду;
  • при разделе участка между членами одной семьи, которые владеют им совместно;
  • для предпринимательской деятельности: открыть гостиницу, кафе, ферму, музей.
Разделяются земли с назначениями ИЖС, ЛПХ и СНТ. По словам адвоката, есть перечень требований, которым должна соответствовать земля, чтобы ее разделить:
  • поставлена на кадастровый учет;
  • границы закреплены в Росреестре, то есть проведено межевание;
  • при наличии нескольких собственников требуется согласие на раздел, оформленное соглашением;
  • к каждому участку ведет отдельный проход, который прокладывается либо с дороги, либо через соседний участок;
  • размер должен быть не меньше нормы площади, установленной для данного региона (как правило, 4-6 соток).
В статье 11.4 Земельного кодекса РФ указано, что при разделе земельного участка образуются несколько новых участков, а изначальный прекращает свое существование (кроме случаев, когда участок находится в государственной или муниципальной собственности, изымается для государственных или муниципальных нужд, используется для строительства многоквартирного дома).
В результате образуется право собственности на все участки, которые получились в результате такого разделения.
Как разъяснила Яковлева, для межевания земельного участка нужно обратиться к кадастровому инженеру, который установит границы образующихся земельных участков, подготовит межевой план и проведет межевание исходного участка, если это не было сделано.
В результате общий земельный участок снимают с учета, и право собственности на него прекращает существовать.
"Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.
 
БизнесНедвижимостьРосреестрРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала