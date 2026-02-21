https://1prime.ru/20260221/uchastok-867638443.html

Какой дачный участок можно разделить и как это сделать

Какой дачный участок можно разделить и как это сделать - 21.02.2026, ПРАЙМ

Какой дачный участок можно разделить и как это сделать

Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... | 21.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Разделить один земельный участок на несколько нужно в нескольких случаях:Разделяются земли с назначениями ИЖС, ЛПХ и СНТ. По словам адвоката, есть перечень требований, которым должна соответствовать земля, чтобы ее разделить:В статье 11.4 Земельного кодекса РФ указано, что при разделе земельного участка образуются несколько новых участков, а изначальный прекращает свое существование (кроме случаев, когда участок находится в государственной или муниципальной собственности, изымается для государственных или муниципальных нужд, используется для строительства многоквартирного дома).В результате образуется право собственности на все участки, которые получились в результате такого разделения.Как разъяснила Яковлева, для межевания земельного участка нужно обратиться к кадастровому инженеру, который установит границы образующихся земельных участков, подготовит межевой план и проведет межевание исходного участка, если это не было сделано.В результате общий земельный участок снимают с учета, и право собственности на него прекращает существовать. "Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.

