Какой дачный участок можно разделить и как это сделать
Какой дачный участок можно разделить и как это сделать
бизнес
недвижимость
росреестр
россия
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Как разделить находящийся в общей собственности дачный участок и как проходит процедура оформления, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Разделить один земельный участок на несколько нужно в нескольких случаях:
- совершении сделок с земельным участком либо сдаче его в аренду;
- при разделе участка между членами одной семьи, которые владеют им совместно;
- для предпринимательской деятельности: открыть гостиницу, кафе, ферму, музей.
Разделяются земли с назначениями ИЖС, ЛПХ и СНТ. По словам адвоката, есть перечень требований, которым должна соответствовать земля, чтобы ее разделить:
- поставлена на кадастровый учет;
- границы закреплены в Росреестре, то есть проведено межевание;
- при наличии нескольких собственников требуется согласие на раздел, оформленное соглашением;
- к каждому участку ведет отдельный проход, который прокладывается либо с дороги, либо через соседний участок;
- размер должен быть не меньше нормы площади, установленной для данного региона (как правило, 4-6 соток).
В статье 11.4 Земельного кодекса РФ указано, что при разделе земельного участка образуются несколько новых участков, а изначальный прекращает свое существование (кроме случаев, когда участок находится в государственной или муниципальной собственности, изымается для государственных или муниципальных нужд, используется для строительства многоквартирного дома).
В результате образуется право собственности на все участки, которые получились в результате такого разделения.
Как разъяснила Яковлева, для межевания земельного участка нужно обратиться к кадастровому инженеру, который установит границы образующихся земельных участков, подготовит межевой план и проведет межевание исходного участка, если это не было сделано.
В результате общий земельный участок снимают с учета, и право собственности на него прекращает существовать.
"Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.