СМИ: на Украине готовятся к президентским выборам

2026-02-21T00:56+0300
2026-02-21T00:56+0300
2026-02-21T00:56+0300
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президентские выборы на Украине могут пройти уже осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027 года, при этом прорабатываются сценарии их проведения в условиях военного положения, утверждает украинское издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на источники в Верховной раде.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Некоторые лидеры политсил заявили своим региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026-го, а парламентские - весной 2027-го. Сейчас прорабатываются сценарии их проведения не только после, а и во время войны, без отмены военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам источников издания, депутаты активизировали подготовку к выборам.
"Инсайдер.ua" также подчеркивает, что нардепы ищут способы "закрепиться" в креслах, некоторые работают над созданием собственных политических проектов, еще часть активно ведет переговоры о переходе в другие политические команды.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
