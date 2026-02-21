Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.02.2026
https://1prime.ru/20260221/ukraina-867690095.html
"Спасайтесь": в Киеве разразилась паника после удара по Зеленскому
"Спасайтесь": в Киеве разразилась паника после удара по Зеленскому - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Спасайтесь": в Киеве разразилась паника после удара по Зеленскому
Если Европейский союз не предоставит Украине кредит из-за блокировки со стороны Венгрии, ее жителям нужно покидать страну, заявил бывший помощник Леонида Кучмы... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:12+0300
2026-02-21T07:12+0300
в мире
киев
украина
венгрия
владимир зеленский
олег соскин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если Европейский союз не предоставит Украине кредит из-за блокировки со стороны Венгрии, ее жителям нужно покидать страну, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Уже тогда проиграет Зеленский. &lt;…&gt; Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет", — отметил он, комментируя нынешние трения между Киевом и Будапештом. Помимо этого, высказывания в поддержку Будапешта со стороны Дональда Трампа стали неожиданным ударом для Владимира Зеленского, считает политик."Он так Зеленского отбрил серьезным образом", — подытожил Соскин. Вчера со ссылкой на информированные источники, газета Financial Times сообщила, что Венгрия не поддержала выделение кредита на 90 миллиардов евро для Украины, объясняя это шантажом со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что страна прекратила экспорт дизельного топлива на Украину до возобновления транзита российской нефти. Он подчеркнул, что это ответ на попытки Киева, который по политическим причинам задерживает транзит, создать энергетический кризис в Венгрии и оказать влияние на предстоящие выборы.
киев
украина
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
07:12 21.02.2026
 
"Спасайтесь": в Киеве разразилась паника после удара по Зеленскому

Соскин: украинцы должны спасаться, если страна не получит финансирование от ЕС

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если Европейский союз не предоставит Украине кредит из-за блокировки со стороны Венгрии, ее жителям нужно покидать страну, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Уже тогда проиграет Зеленский. <…> Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет", — отметил он, комментируя нынешние трения между Киевом и Будапештом.
Помимо этого, высказывания в поддержку Будапешта со стороны Дональда Трампа стали неожиданным ударом для Владимира Зеленского, считает политик.
"Он так Зеленского отбрил серьезным образом", — подытожил Соскин.
Вчера со ссылкой на информированные источники, газета Financial Times сообщила, что Венгрия не поддержала выделение кредита на 90 миллиардов евро для Украины, объясняя это шантажом со стороны Киева.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что страна прекратила экспорт дизельного топлива на Украину до возобновления транзита российской нефти. Он подчеркнул, что это ответ на попытки Киева, который по политическим причинам задерживает транзит, создать энергетический кризис в Венгрии и оказать влияние на предстоящие выборы.
 
