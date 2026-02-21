Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T16:52+0300
2026-02-21T16:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", — заявил он.Мема подчеркнул, что Украина сталкивается с огромной чередой проблем: ЕС не может согласовать новый пакет санкций против России и добиться выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, что может привести к скорому экономическому краху страны.Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
16:52 21.02.2026
 
"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе

Политик Мема: Киев должен срочно договориться о мире с Москвой

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", — заявил он.
Мема подчеркнул, что Украина сталкивается с огромной чередой проблем: ЕС не может согласовать новый пакет санкций против России и добиться выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, что может привести к скорому экономическому краху страны.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Венгрия может сделать Украине "неприятно", заявил Орбан
