"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе
Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", — заявил он.Мема подчеркнул, что Украина сталкивается с огромной чередой проблем: ЕС не может согласовать новый пакет санкций против России и добиться выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, что может привести к скорому экономическому краху страны.Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.
