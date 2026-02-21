https://1prime.ru/20260221/ukraina-867698103.html

"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе

"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе - 21.02.2026, ПРАЙМ

"Совсем удручает". Ситуация на Украине вызвала переполох на Западе

Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T16:52+0300

2026-02-21T16:52+0300

2026-02-21T16:52+0300

мировая экономика

украина

киев

financial times

ес

запад

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо немедленно договориться о мире с Москвой, поскольку будущее Украины выглядит мрачным, пишет член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Будущее Украины выглядит совсем удручающим. Сейчас может быть самое подходящее время, чтобы без промедления заключить мир", — заявил он.Мема подчеркнул, что Украина сталкивается с огромной чередой проблем: ЕС не может согласовать новый пакет санкций против России и добиться выделения кредита в размере 90 миллиардов евро, что может привести к скорому экономическому краху страны.Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.

https://1prime.ru/20260221/orban--867697236.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, financial times, ес, запад, общество