https://1prime.ru/20260221/ukraina-867701184.html

В Киеве к весне может закрыться каждый пятый ресторан

В Киеве к весне может закрыться каждый пятый ресторан - 21.02.2026, ПРАЙМ

В Киеве к весне может закрыться каждый пятый ресторан

Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T18:41+0300

2026-02-21T18:41+0300

2026-02-21T18:41+0300

экономика

мировая экономика

киев

украина

денис шмыгаль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский телеканал "ТСН". "Каждый пятый ресторан Киева может закрыться до весны 2026 года. (Виноваты - ред.) космические цены на генераторы, подорожание света и дефицит кадров", - говорится в материале на сайте телеканала. Как сообщили журналистам владельцы заведений в украинской столице, стоимость генератора, способного обеспечить один объект достигает 1,5 миллиона гривен или 35 тысяч долларов. В случае возможности использовать сетевую электроэнергию, ограничивающим фактором становится её возросшая стоимость: некоторые крупные рестораны вынуждены отдавать по 500 тысяч гривен или 11,5 тысяч долларов в месяц за свет. Последние каплей для некоторых предприятий становятся цены на продукты. По данным "ТСН", за январь-февраль 2026 года они выросли на 70%. Заявленные украинскими властями меры поддержки бизнеса в виде дотаций на топливо для генераторов и беспроцентных кредитов на оплату электроэнергии не работают. По словам источников украинского телеканала, такая поддержка предусмотрена лишь для ресторанов, не ведущих торговлю алкоголем. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

https://1prime.ru/20260215/kiev-867492165.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, украина, денис шмыгаль