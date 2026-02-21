Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве к весне может закрыться каждый пятый ресторан - 21.02.2026
В Киеве к весне может закрыться каждый пятый ресторан
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский телеканал "ТСН". "Каждый пятый ресторан Киева может закрыться до весны 2026 года. (Виноваты - ред.) космические цены на генераторы, подорожание света и дефицит кадров", - говорится в материале на сайте телеканала. Как сообщили журналистам владельцы заведений в украинской столице, стоимость генератора, способного обеспечить один объект достигает 1,5 миллиона гривен или 35 тысяч долларов. В случае возможности использовать сетевую электроэнергию, ограничивающим фактором становится её возросшая стоимость: некоторые крупные рестораны вынуждены отдавать по 500 тысяч гривен или 11,5 тысяч долларов в месяц за свет. Последние каплей для некоторых предприятий становятся цены на продукты. По данным "ТСН", за январь-февраль 2026 года они выросли на 70%. Заявленные украинскими властями меры поддержки бизнеса в виде дотаций на топливо для генераторов и беспроцентных кредитов на оплату электроэнергии не работают. По словам источников украинского телеканала, такая поддержка предусмотрена лишь для ресторанов, не ведущих торговлю алкоголем. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
мировая экономика, киев, украина, денис шмыгаль
Экономика, Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
18:41 21.02.2026
 
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Каждый пятый ресторан Киева может закрыться уже к весне из-за кризиса в энергосистеме, а также роста цен на электроэнергию и продукты, сообщает украинский телеканал "ТСН".
"Каждый пятый ресторан Киева может закрыться до весны 2026 года. (Виноваты - ред.) космические цены на генераторы, подорожание света и дефицит кадров", - говорится в материале на сайте телеканала.
Как сообщили журналистам владельцы заведений в украинской столице, стоимость генератора, способного обеспечить один объект достигает 1,5 миллиона гривен или 35 тысяч долларов. В случае возможности использовать сетевую электроэнергию, ограничивающим фактором становится её возросшая стоимость: некоторые крупные рестораны вынуждены отдавать по 500 тысяч гривен или 11,5 тысяч долларов в месяц за свет. Последние каплей для некоторых предприятий становятся цены на продукты. По данным "ТСН", за январь-февраль 2026 года они выросли на 70%.
Заявленные украинскими властями меры поддержки бизнеса в виде дотаций на топливо для генераторов и беспроцентных кредитов на оплату электроэнергии не работают. По словам источников украинского телеканала, такая поддержка предусмотрена лишь для ресторанов, не ведущих торговлю алкоголем.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
