В Будапеште появились билборды против финансирования Украины - 21.02.2026
В Будапеште появились билборды против финансирования Украины
В Будапеште появились билборды против финансирования Украины - 21.02.2026, ПРАЙМ
В Будапеште появились билборды против финансирования Украины
По всему Будапешту разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T20:45+0300
2026-02-21T20:45+0300
БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. По всему Будапешту разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских налогоплательщиков, передаёт корреспондент РИА Новости. В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". На плакатах изображён Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, указывающие на руку Зеленского. В центре композиции - знак "Стоп". "Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!" — говорится на плакатах. В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
20:45 21.02.2026
 
В Будапеште появились билборды против финансирования Украины

В Будапеште разместили билборды в поддержку петиции против финансирования Киева Евросоюзом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 21 фев - ПРАЙМ. По всему Будапешту разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских налогоплательщиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе".
На плакатах изображён Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, указывающие на руку Зеленского. В центре композиции - знак "Стоп".
"Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!" — говорится на плакатах.
В январе венгерский премьер объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
