Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260221/uzbekistan-867701039.html
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом - 21.02.2026, ПРАЙМ
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом
Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T18:36+0300
2026-02-21T18:36+0300
экономика
мировая экономика
афганистан
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов. "Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", - написал Саидов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что стороны обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, "уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах". "Также подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания", - добавил Саидов.
https://1prime.ru/20260209/uzbekistan-867323555.html
афганистан
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, афганистан, узбекистан
Экономика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, УЗБЕКИСТАН
18:36 21.02.2026
 
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом

Саидов: Узбекистана уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Афганистаном

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 21 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов.
"Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", - написал Саидов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что стороны обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, "уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах".
"Также подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания", - добавил Саидов.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки
9 февраля, 16:09
 
ЭкономикаМировая экономикаАФГАНИСТАНУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала