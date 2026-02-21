https://1prime.ru/20260221/uzbekistan-867701039.html
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом - 21.02.2026, ПРАЙМ
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом
Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T18:36+0300
2026-02-21T18:36+0300
2026-02-21T18:36+0300
экономика
мировая экономика
афганистан
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 21 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов. "Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", - написал Саидов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что стороны обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, "уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах". "Также подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания", - добавил Саидов.
https://1prime.ru/20260209/uzbekistan-867323555.html
афганистан
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, афганистан, узбекистан
Экономика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, УЗБЕКИСТАН
Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом
Саидов: Узбекистана уделяет особое внимание экономическому сотрудничеству с Афганистаном
ТАШКЕНТ, 21 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов.
"Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана
Мавлави Амиром Ханом Муттаки", - написал Саидов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что стороны обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, "уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах".
"Также подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания", - добавил Саидов.
Власти Узбекистана посоветовали бизнесу не строить газовые заправки