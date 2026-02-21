https://1prime.ru/20260221/uzbekistan-867701039.html

Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом

Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом - 21.02.2026

Ташкент делает ставку на экономическое сотрудничество с Кабулом

Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов.

ТАШКЕНТ, 21 фев - ПРАЙМ. Власти Узбекистана в отношениях с Афганистаном особое внимание уделяют экономическому сотрудничеству, заявил министр иностранных дел страны Бахтиёр Саидов. "Провели продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Афганистана Мавлави Амиром Ханом Муттаки", - написал Саидов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что стороны обменялись мнениями по вопросам развивающейся двусторонней повестки, "уделив особое внимание расширению экономического сотрудничества и укреплению практического взаимодействия в приоритетных сферах". "Также подтвердили общую приверженность укреплению добрососедских отношений и продвижению региональной взаимосвязанности как основы для долгосрочной стабильности, устойчивого развития и взаимного процветания", - добавил Саидов.

