"Ставит под угрозу": Орбан дерзко ответил на действия Киева

2026-02-21T05:00+0300

газ

венгрия

украина

киев

виктор орбан

петер сийярто

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965380_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7b29c18a0be926b9befa44d2351e66b9.jpg

МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, используя социальную сеть X, заявил, что Киеву не удастся диктовать условия по поставкам российских энергоносителей в Венгрию. "Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники", — написал он.Премьер-министр подчеркнул, что Украина пытается навязать свои условия для экспорта российской энергии в европейские страны. "Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов ЕС", — подчеркнул политик.Газета Financial Times вчера со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия отказалась утвердить кредит в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины в ответ на давление со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду о приостановке поставок дизельного топлива на Украину. Это решение было обусловлено отказом Украины, из политических соображений, возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", что может спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на предстоящие выборы в апреле.

венгрия

украина

киев

2026

