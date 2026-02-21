Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ставит под угрозу": Орбан дерзко ответил на действия Киева - 21.02.2026, ПРАЙМ
"Ставит под угрозу": Орбан дерзко ответил на действия Киева
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, используя социальную сеть X, заявил, что Киеву не удастся диктовать условия по поставкам российских энергоносителей в Венгрию. "Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники", — написал он.Премьер-министр подчеркнул, что Украина пытается навязать свои условия для экспорта российской энергии в европейские страны. "Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов ЕС", — подчеркнул политик.Газета Financial Times вчера со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия отказалась утвердить кредит в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины в ответ на давление со стороны Киева. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду о приостановке поставок дизельного топлива на Украину. Это решение было обусловлено отказом Украины, из политических соображений, возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", что может спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на предстоящие выборы в апреле.
"Ставит под угрозу": Орбан дерзко ответил на действия Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 21 февраля — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, используя социальную сеть X, заявил, что Киеву не удастся диктовать условия по поставкам российских энергоносителей в Венгрию.
"Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники", — написал он.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина пытается навязать свои условия для экспорта российской энергии в европейские страны.
"Это политический шантаж и нарушение Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов ЕС", — подчеркнул политик.
Газета Financial Times вчера со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия отказалась утвердить кредит в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины в ответ на давление со стороны Киева.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в среду о приостановке поставок дизельного топлива на Украину. Это решение было обусловлено отказом Украины, из политических соображений, возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", что может спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на предстоящие выборы в апреле.
Заголовок открываемого материала