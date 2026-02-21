https://1prime.ru/20260221/vetnam-867687257.html

Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"

Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ" - 21.02.2026, ПРАЙМ

Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"

Совместное российско-вьетнамское предприятие "ГАЗ-Тханьдат" за четыре года работы выпустило более 3 тысяч автомобилей российской марки "ГАЗ", сообщил РИА... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T03:21+0300

2026-02-21T03:21+0300

2026-02-21T03:21+0300

бизнес

россия

экономика

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867687257.jpg?1771633278

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Совместное российско-вьетнамское предприятие "ГАЗ-Тханьдат" за четыре года работы выпустило более 3 тысяч автомобилей российской марки "ГАЗ", сообщил РИА Новости посол России в республике Геннадий Бездетко. Предприятие "ГАЗ-Тханьдат" запустили в 2022 году в городе Дананг. Оно специализируется на сборке автомобильной техники "ГАЗ". "Совместное предприятие "ГАЗ-Тханьдат" с момента запуска производства в городе Дананг выпустило и реализовало на внутреннем рынке Вьетнама свыше 3 тысяч автомобилей известной отечественной марки", - сказал агентству глава дипмиссии. По словам Бездетко, выпускаемые пассажирские микроавтобусы можно увидеть на улицах Ханоя, Хошимина, Далата и других городов Вьетнама.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам