Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"

2026-02-21T03:21+0300
бизнес
россия
экономика
вьетнам
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Совместное российско-вьетнамское предприятие "ГАЗ-Тханьдат" за четыре года работы выпустило более 3 тысяч автомобилей российской марки "ГАЗ", сообщил РИА Новости посол России в республике Геннадий Бездетко.
Предприятие "ГАЗ-Тханьдат" запустили в 2022 году в городе Дананг. Оно специализируется на сборке автомобильной техники "ГАЗ".
"Совместное предприятие "ГАЗ-Тханьдат" с момента запуска производства в городе Дананг выпустило и реализовало на внутреннем рынке Вьетнама свыше 3 тысяч автомобилей известной отечественной марки", - сказал агентству глава дипмиссии.
По словам Бездетко, выпускаемые пассажирские микроавтобусы можно увидеть на улицах Ханоя, Хошимина, Далата и других городов Вьетнама.
