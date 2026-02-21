Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"
Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"
бизнес
россия
экономика
вьетнам
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Совместное российско-вьетнамское предприятие "ГАЗ-Тханьдат" за четыре года работы выпустило более 3 тысяч автомобилей российской марки "ГАЗ", сообщил РИА Новости посол России в республике Геннадий Бездетко. Предприятие "ГАЗ-Тханьдат" запустили в 2022 году в городе Дананг. Оно специализируется на сборке автомобильной техники "ГАЗ". "Совместное предприятие "ГАЗ-Тханьдат" с момента запуска производства в городе Дананг выпустило и реализовало на внутреннем рынке Вьетнама свыше 3 тысяч автомобилей известной отечественной марки", - сказал агентству глава дипмиссии. По словам Бездетко, выпускаемые пассажирские микроавтобусы можно увидеть на улицах Ханоя, Хошимина, Далата и других городов Вьетнама.
бизнес, россия, вьетнам
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ
03:21 21.02.2026
 
Во Вьетнаме за четыре года выпустили более трех тысяч автомобилей "ГАЗ"

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Совместное российско-вьетнамское предприятие "ГАЗ-Тханьдат" за четыре года работы выпустило более 3 тысяч автомобилей российской марки "ГАЗ", сообщил РИА Новости посол России в республике Геннадий Бездетко.
Предприятие "ГАЗ-Тханьдат" запустили в 2022 году в городе Дананг. Оно специализируется на сборке автомобильной техники "ГАЗ".
"Совместное предприятие "ГАЗ-Тханьдат" с момента запуска производства в городе Дананг выпустило и реализовало на внутреннем рынке Вьетнама свыше 3 тысяч автомобилей известной отечественной марки", - сказал агентству глава дипмиссии.
По словам Бездетко, выпускаемые пассажирские микроавтобусы можно увидеть на улицах Ханоя, Хошимина, Далата и других городов Вьетнама.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ ВЬЕТНАМ
 
 
