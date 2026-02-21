https://1prime.ru/20260221/vetnam-867695526.html
Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама
Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама - 21.02.2026, ПРАЙМ
Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама
Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T12:36+0300
2026-02-21T12:36+0300
2026-02-21T12:36+0300
экономика
россия
бизнес
вьетнам
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США", - сказал глава диппредставительства. Он отметил, что этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с 2024 годом. По уточнению посла, стороны осуществляют плотную координацию действий в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867681327.html
вьетнам
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, вьетнам, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, РФ
Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама
Бездетко: двусторонняя торговля России и Вьетнама в 2025 году выросла на 4%
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США", - сказал глава диппредставительства.
Он отметил, что этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с 2024 годом.
По уточнению посла, стороны осуществляют плотную координацию действий в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ