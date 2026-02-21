https://1prime.ru/20260221/vetnam-867695526.html

Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама

Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама - 21.02.2026, ПРАЙМ

Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама

Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T12:36+0300

2026-02-21T12:36+0300

2026-02-21T12:36+0300

экономика

россия

бизнес

вьетнам

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США", - сказал глава диппредставительства. Он отметил, что этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с 2024 годом. По уточнению посла, стороны осуществляют плотную координацию действий в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867681327.html

вьетнам

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, вьетнам, рф