Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама - 21.02.2026, ПРАЙМ
Посол оценил объемы товарооборота России и Вьетнама
2026-02-21T12:36+0300
2026-02-21T12:36+0300
экономика
россия
бизнес
вьетнам
рф
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко. "Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США", - сказал глава диппредставительства. Он отметил, что этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с 2024 годом. По уточнению посла, стороны осуществляют плотную координацию действий в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
вьетнам
рф
россия, бизнес, вьетнам, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ВЬЕТНАМ, РФ
12:36 21.02.2026
 
© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Вьетнама в 2025 году составил 4,8 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 4% в годовом исчислении, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Несмотря на глобальную турбулентность и антироссийские санкции, в истекшем году объем российско-вьетнамской взаимной торговли, по данным местной статистики, составил 4,8 миллиарда долларов США", - сказал глава диппредставительства.
Он отметил, что этот показатель вырос на 4,1% по сравнению с 2024 годом.
По уточнению посла, стороны осуществляют плотную координацию действий в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ
ЭкономикаРОССИЯБизнесВЬЕТНАМРФ
 
 
