ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами

ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Комбинированным ударом ВС России уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. Подтверждены потери среди личного состава", - сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в числе уничтоженных были "медийные" боевики.

2026

