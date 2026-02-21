https://1prime.ru/20260221/vs-867689645.html
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Комбинированным ударом ВС России уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. Подтверждены потери среди личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в числе уничтоженных были "медийные" боевики.
