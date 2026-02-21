Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами - 21.02.2026
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами - 21.02.2026, ПРАЙМ
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами
Комбинированным ударом ВС России уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщили РИА... | 21.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Комбинированным ударом ВС России уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. Подтверждены потери среди личного состава", - сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в числе уничтоженных были "медийные" боевики.
россия, общество , всу, вс рф
РОССИЯ, Общество , ВСУ, ВС РФ
ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ под Сумами

ВС России уничтожили казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Комбинированным ударом ВС России уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбинированным ударом уничтожены казармы операторов БПЛА 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Писаревка в Сумской области. Подтверждены потери среди личного состава", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в числе уничтоженных были "медийные" боевики.
 
