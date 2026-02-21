Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.02.2026
https://1prime.ru/20260221/vysota-867686008.html
Высота сугробов в Москве достигла 80 сантиметров
2026-02-21T00:02+0300
2026-02-21T00:02+0300
общество
москва
мгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867686008.jpg?1771621361
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Высота сугробов в пятницу в Москве достигла 80 сантиметров, это абсолютный рекорд за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. "Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров. В центре Москвы на станции Балчуг она оказалась лишь ненамного ниже и составила 77 сантиметров", - сказал Локощенко. По словам эксперта, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд этого показателя составлял 77 сантиметров и был отмечен 26 марта 2013 года. "Обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня накануне: суточная сумма осадков 19 февраля при прохождении над московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 миллиметра. Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших суточных сумм для твёрдых осадков в холодный период, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко. Рекордно большая суточная сумма количества зимних осадков – 31,4 миллиметра – была отмечена в Метеорологической обсерватории МГУ 14 декабря 1981 года, уточнил научный сотрудник МГУ.
москва
2026
ru-RU
общество, москва, мгу
Общество , МОСКВА, МГУ
00:02 21.02.2026
 
Высота сугробов в Москве достигла 80 сантиметров

Метеорологическая обсерватория МГУ зафиксировала рекордную высоту сугробов в Москве

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Высота сугробов в пятницу в Москве достигла 80 сантиметров, это абсолютный рекорд за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.
"Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров. В центре Москвы на станции Балчуг она оказалась лишь ненамного ниже и составила 77 сантиметров", - сказал Локощенко.
По словам эксперта, до сегодняшнего дня абсолютный рекорд этого показателя составлял 77 сантиметров и был отмечен 26 марта 2013 года.
"Обновление рекорда стало следствием аномально снежного дня накануне: суточная сумма осадков 19 февраля при прохождении над московским регионом атмосферных фронтов в системе циклона достигла 24,4 миллиметра. Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших суточных сумм для твёрдых осадков в холодный период, начиная с 1954 года", - добавил Локощенко.
Рекордно большая суточная сумма количества зимних осадков – 31,4 миллиметра – была отмечена в Метеорологической обсерватории МГУ 14 декабря 1981 года, уточнил научный сотрудник МГУ.
 
