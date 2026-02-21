Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ослабить Россию". Японцы забили тревогу из-за решения Токио
Читатели Sankei Shumbun раскритиковали премьер-министра Японии Санаэ Такаити после известий о намерении облегчить условия экспорта военной продукции.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864692927_0:237:3065:1961_1920x0_80_0_0_ab05a1cd11c7f9e84d113bde527b74e2.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Читатели Sankei Shumbun раскритиковали премьер-министра Японии Санаэ Такаити после известий о намерении облегчить условия экспорта военной продукции. Ранее Владимир Зеленский выразил своё одобрение планам Токио."Я против экспорта японского оружия на Украину. Резко против. Запад крутит Украиной как хочет, лишь бы хоть как-то ослабить Россию. Нельзя позволять политикам втягивать Японию в эти грязные делишки", —отметил пользователь. "Современные тенденции втягивают японский народ в чужой конфликт. Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного", — написал другой читатель."Ну конечно же Владимир Зеленский высоко оценил намерения премьер-министра Санаэ Такаити! Да он, поди, до потолка прыгал от восторга. Ведь смягчение правил экспорта в его интересах, без системы ПВО Украина рухнет, не дождавшись весны. Ему нужны ракеты для ЗРК Patriot, критически нужны", — подчеркнул очередной комментатор."Альтруизм хорош только тогда, когда ты можешь себе это позволить. Учитывая текущую экономическую ситуацию в Японии, скажу однозначно — нам это не по карману", — подытожил еще один читатель.В четверг Зеленский обратился к Японии с просьбой о поддержке в плане противовоздушной обороны, предложив взамен украинские разработки, такие как технологии морских беспилотников. Он также высказал желание встретиться с премьером Санаэ Такаити на любых международных мероприятиях, включая саммиты в Украине или Японии. Ранее Зеленский выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были доставлены своевременно на Украину из-за задержки европейских траншей, предусмотренных инициативой Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая направлена на ускоренные поставки вооружений через взносы стран НАТО. Москва утверждает, что поставки вооружения Украине тормозят мирное разрешение конфликта и прямо вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что всякая военная помощь Украине станет законной целью для России. Он утверждает, что западные страны не только поставками оружия, но и подготовкой военных специалистов в Великобритании, Германии, Италии и других странах активно участвуют в конфликте.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
21:16 21.02.2026
 

"Ослабить Россию". Японцы забили тревогу из-за решения Токио

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Читатели Sankei Shumbun раскритиковали премьер-министра Японии Санаэ Такаити после известий о намерении облегчить условия экспорта военной продукции.
Ранее Владимир Зеленский выразил своё одобрение планам Токио.
"Я против экспорта японского оружия на Украину. Резко против. Запад крутит Украиной как хочет, лишь бы хоть как-то ослабить Россию. Нельзя позволять политикам втягивать Японию в эти грязные делишки", —отметил пользователь.
"Современные тенденции втягивают японский народ в чужой конфликт. Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного", — написал другой читатель.
"Ну конечно же Владимир Зеленский высоко оценил намерения премьер-министра Санаэ Такаити! Да он, поди, до потолка прыгал от восторга. Ведь смягчение правил экспорта в его интересах, без системы ПВО Украина рухнет, не дождавшись весны. Ему нужны ракеты для ЗРК Patriot, критически нужны", — подчеркнул очередной комментатор.
"Альтруизм хорош только тогда, когда ты можешь себе это позволить. Учитывая текущую экономическую ситуацию в Японии, скажу однозначно — нам это не по карману", — подытожил еще один читатель.
В четверг Зеленский обратился к Японии с просьбой о поддержке в плане противовоздушной обороны, предложив взамен украинские разработки, такие как технологии морских беспилотников. Он также высказал желание встретиться с премьером Санаэ Такаити на любых международных мероприятиях, включая саммиты в Украине или Японии.
Ранее Зеленский выражал недовольство тем, что ракеты для систем ПВО Patriot не были доставлены своевременно на Украину из-за задержки европейских траншей, предусмотренных инициативой Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая направлена на ускоренные поставки вооружений через взносы стран НАТО.
Москва утверждает, что поставки вооружения Украине тормозят мирное разрешение конфликта и прямо вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что всякая военная помощь Украине станет законной целью для России. Он утверждает, что западные страны не только поставками оружия, но и подготовкой военных специалистов в Великобритании, Германии, Италии и других странах активно участвуют в конфликте.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала